Ситуація з Навальним є одним із 20 епізодів позову України до Росії через політичні вбивства – Ліщина

Україна включила до позову, поданого до Росії в Європейський суд із прав людини, ситуацію із замахом на життя російського опозиційного політика Олексія Навального як один із близько 20 епізодів «демонстрації адміністративної практики» сусідньої держави. Про це в ефірі телеканалу «Настоящее время» заявив заступник міністра юстиції України, уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

«Ситуація з ним – це демонстрація адміністративної практики. Адміністративна практика – це системне порушення, яке держава або здійснює, або дозволяє здійснювати. Вона включає в себе кілька епізодів, близько 20, точніше поки зарано говорити, тому що ми все одно ще доповнюватимемо заяву. По Україні є шість епізодів, по решті світу – 13 або 14, включно з Олексієм Навальним, це один із прикладів. Ну і, крім всього іншого, щоб зняти можливі аргументи Російської Федерації з приводу того, що ми подаємо з порушенням шестимісячного терміну, є такий термін на подання заяви до ЄСПЛ, ми подали в межах шестимісячного терміну від останнього епізоду адміністративної практики, на яку ми скаржимося», – сказав Ліщина.

23 лютого уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина повідомив, що Україна в позові до ЄСПЛ намагалася «охопити всі випадки» політичних убивств, «щодо яких є тверді докази участі РФ».

Як повідомила цього тижня пресслужба ЄСПЛ, 19 лютого 2021 року уряд України подав нову міждержавну заяву проти Російської Федерації відповідно до статті 33 (міждержавні заяви) Європейської конвенції з прав людини. Заява стосується тверджень уряду України щодо адміністративної практики Російської Федерації, що наразі продовжується, стосовно цілеспрямованих операцій з убивств опонентів Російської Федерації в Росії та на території інших країн, включно з членами Ради Європи, поза ситуацією збройного конфлікту.