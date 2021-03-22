ЄС затвердив санкції за порушення прав людини щодо 11 осіб і 4 компаній, зокрема з Росії

Європейський союз затвердив санкції за порушення прав людини щодо 11 осіб і чотирьох компаній, в тому числі з Росії, Китаю і КНДР. Імена і назви будуть опубліковані в офіційному журналі ЄС пізніше 22 березня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Обмеженн, зокрема, запроваджені відповідно до нового механізму санкцій, який вступив в силу і є своєрідним європейським аналогом «акту Магнітського». У список санкцій потрапили громадяни Росії, Китаю, Північної Кореї, Еритреї, Південного Судану та Лівії.

На початку березня постійні представники Євросоюзу дали «зелене світло» санкціям проти Росії, вперше застосувавши спеціальний механізм за порушення прав людини.

Тоді санкції Євросоюзу почали діяти проти чотирьох високопоставлених російських чиновників через «справу Навального». В офіційному журналі ЄС з’явилися імена голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, керівника Росгвардії Віктора Золотова, директора Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашникова і генерального прокурора Ігоря Краснова за переслідування опозиційного політика Олексія Навального.

Санкції передбачають заборону на в’їзд до ЄС і заморожування активів. Москва розкритикувала рішення Брюсселя про введення санкцій проти чиновників.