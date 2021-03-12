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12 березня 2021, Київ 17:09
Новини | Політика

Кулеба привітав рішення ЄС продовжити персональні санкції через агресію Росії проти України

Рада ЄС до 15 вересня 2021 року продовжила санкції проти осіб та суб’єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення Європейського союзу продовжити персональні санкції через агресію Росії проти України.

«Вітаю рішення ЄС продовжити на 6 місяців персональні санкції за агресію РФ проти України. Санкції ЄС мають залишатися чинними до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. РФ повинна відмовитися від агресивної політики щодо нашої держави», – написав Кулеба у твітері.

Видання «Європейська правда» пише, що Рада ЄС до 15 вересня 2021 року продовжила санкції проти осіб та суб’єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.

Існуючі обмежувальні заходи передбачають обмеження подорожей, заморожування активів та заборону на надання грошових коштів або інших економічних ресурсів та надалі застосовуватимуться до 177 осіб та 48 суб'єктів господарювання.

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