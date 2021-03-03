Байден продовжив на рік санкції проти Росії через її агресію стосовно України

Президент США Джо Байден продовжив на рік термін дії санкцій, запроваджених проти Росії через її агресію стосовно України. Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому, розміщеному в середу у Федеральному реєстрі, збірці документів американського уряду.

У повідомленні вказано, що ситуація навколо України «як і раніше, містить серйозну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики США. З цієї причини, режим надзвичайного стану, введений 6 березня 2014 року, а також заходи, прийняті (...) у відповідь на кризу, повинні залишатися в силі і після 6 березня 2021 року».

Як випливає з оприлюднених документів, ідеться про продовження терміну дії обмежувальних заходів щодо Росії, застосованих адміністраціями ще Дональда Трампа і його попередника Барака Обами. Вперше – у 2014 році.

Санкції стосуються громадян Росії, в тому числі офіційних осіб, а також посадових осіб уряду колишнього президента України Віктора Януковича. Крім того, ці заходи стосуються бізнесменів із Росії, кількох компаній і керівництва угруповань «ДНР» та «ЛНР».

Росія анексувала український Крим в 2014 році, а також підтримує сепаратистів на Донбасі. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбас, а також у введенні військ на схід України. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці», а захоплення Криму взагалі називає «відновленням історичної справедливості».

Країни Заходу ввели проти Росії санкції, які періодично пролонгують і розширюють.