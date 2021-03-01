«Не має права втручатися в діяльність судів Росії». Мосміськсуд пояснив відмову звільнити Навального на вимогу ЄСПЛ

Московський міський суд опублікував апеляційну постанову по скарзі російського опозиційного політика Олексія Навального на рішення суду, який замінив йому умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Документ розміщений 28 лютого у картці справи Навального.

У ньому Мосміськсуд коментує рішення Європейського суду з прав людини, який вимагав негайно звільнити Олексія Навального, оскільки вважає, що його життя перебуває в небезпеці.

«Надане стороною захисту суду апеляційної інстанції рішення ЄСПЛ про застосування забезпечувальних заходів і негайне звільнення Навального не може бути взяте до уваги, оскільки зазначена судова інстанція не є вищим судом для судової системи РФ, не має права давати судам РФ будь-які категоричні вказівки і втручатися в діяльність національних судів, пов’язану з виконанням вироків, що вступили в законну силу», – йдеться в постанові суду.

Мосміськсуд вважає, що при розгляді справи Навального не було порушень конституційних прав, Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Побоювання за життя і здоров’я опозиціонера, а також заяви про політичні мотиви справи суд назвав «голослівними домислами самого засудженого та його адвокатів».

У суді також додали, що звернення ЄСПЛ адресоване не судам, а уряду Росії, тому судового розгляду про скасування умовного засудження не стосується.

Навального затримали 17 січня 2021 року, відразу після його повернення з Берліна, де він лікувався після отруєння «Новачком». Суд у Хімках заарештував його на вимогу Федеральної служби Росії з виконання покарань, а 2 лютого в будівлі Мосміськсуду Симоновський суд змінив політику умовний термін на реальний.

ЄСПЛ зажадав від Росії негайно звільнити Олексія Навального, бо бачить загрозу його життю та здоров’ю.

У Мін’юсті Росії ще напередодні публікації цього документа, 16 лютого 2021 року, заявили, що якщо до них надійде така вимога, вони будуть вважати її «необґрунтованим і грубим втручанням у роботу судової системи суверенної держави» і не будуть виконувати.