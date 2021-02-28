Навального привезли в колонію – ЗМІ

Російського політика Олексія Навального, етапованого цього тижня з московського СІЗО «Матроська тиша», доправили в колонію у Володимирській області Росії, повідомили виданню РБК у громадській спостережній комісії Москви.

«Ми можемо підтвердити, що він зараз перебуває в одній з установ УФСВП по Володимирській області. Зараз він – на карантині», – сказав член комісії Олексій Мельников.

Ймовірно, Навальний перебуває у колонії №2 в місті Покрові, проте офіційно ця інформація поки що не підтверджена.

Про те, що Навального збиралися доставити в колонію в Покрові, повідомив напередодні сайт «Ярновости» з посиланням на свої джерела. Сьогодні учасник фонду «Русь сидящая» Руслан Вахапов із посиланням на засуджених цієї колонії підтвердив «Відкритим медіа», що Навальний дійсно доставлений туди.

Згідно із законом, ФСВП повинна повідомити родичам про місце перебування ув’язненого в десятиденний термін – ймовірно, тоді і треба чекати офіційного підтвердження наведеної вище інформації.

Навальному по поверненню в Росію після лікування в Німеччині від отруєння «Новачком» замінили умовний термін ув'язнення на реальний. Цього тижня його етапували з московського СІЗО в колонію.