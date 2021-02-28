Росія: Навальний став лауреатом премії Фонду Бориса Нємцова

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який зараз перебуває в ув’язненні, став лауреатом премії Бориса Нємцова за «сміливість у відстоюванні демократичних цінностей» у Росії, повідомив Фонд Бориса Нємцова.

Лауреата премії традиційно називають у річницю вбивства Нємцова – 27 лютого.

У повідомленні фонду йдеться про те, що Навальний «не тільки продемонстрував неймовірну особисту мужність, а й вніс величезний внесок у викриття корупції та підвищення рівня участі громадян у тих процедурах в Росії, які ще збереглися. За роки своєї роботи він став найвпливовішим опозиційним політиком Росії і символом опору тиранії в світі». Фонд також закликав негайно звільнити Навального.

Навального неодноразово номінували на премію в попередні роки, однак лауреатом її він раніше не був. У минулому році премію присудили Костянтину Котову, який виступав проти анексії Криму.

Навальному по поверненню в Росію після лікування в Німеччині від отруєння «Новачком» замінили умовний термін на реальний. Цього тижня його етапували з московського СІЗО в колонію.

Навальний і Нємцов разом входили до оргкомітету акцій протесту 2011-2012 років, до Координаційної ради опозиції, а незадовго до вбивства Нємцова в 2015 році разом готували опозиційний марш «Весна». За два дні до цього маршу Нємцова вбили.