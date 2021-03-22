Шарль Мішель – Путіну: відносини ЄС та Росії перебувають на спаді

Відносини між Євросоюзом та Росією перебувають на спаді, є розбіжності з багатьох питань. Таку думку висловив глава Європейської ради Шарль Мішель у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним.

Розмова відбулася у понеділок, напередодні саміту ЄС, запланованого на 25-26 березня. На ньому, як очікується, лідери Євросоюзу обговорять стратегію відносин з Росією.

У поширеному представництвом ЄС у Росії повідомленні мовиться, що Мішель сказав Путіну, що відносини «зможуть змінити напрямок тільки при наявності стійкого прогресу в таких питаннях, як виконання Мінських угод, припинення гібридних і кібератак щодо країн-членів і дотримання прав людини». Глава Євроради згадав і про справу Олексія Навального, знову закликавши звільнити його і розслідувати його отруєння.

У повідомленні Кремля про телефонну розмову Навальний не згадується. У ньому сказано, що Путін теж охарактеризував стан відносин Росії і ЄС як незадовільний, але поклав за це відповідальність на «неконструктивну, часом конфронтаційну лінію партнерів». У повідомленні Кремля йдеться, що обговорювалися також можливості використання російської вакцини «Спутнік V». У повідомленні представництва ЄС мовиться, що обговорювали пандемію коронавірусу та вакцини.

ЄС неодноразово закликав розслідувати отруєння Навального, а після його арешту в Росії в січні 2021 року – до його звільнення. Це питання піднімав і глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель під час візиту до Москви у лютому. Після повернення він констатував, що Росія вибрала шлях конфронтації з ЄС, і підтримав запровадження санкцій проти осіб, причетних до переслідування Навального. Санкції запровадили проти чотирьох керівників силових органів.