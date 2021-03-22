Саміт ЄС 25-26 березня проведуть у режимі онлайн

Лідери держав ЄС проведуть запланований на 25-26 березня саміт у форматі відеоконференції, повідомив у твітері офіційний представник Європейської ради Баренд Лейтс.

За його словами, рішення провести захід онлайн вирішили через зростання захворюваності на COVID-19 в країнах Євросоюзу. Повідомляється, що олова Європейської ради Шарль Мішель проведе консультації з усіма лідерами.

Серед ключових до обговорення тем саміту очікується погіршення відносин із Росією та Туреччиною.

Згідно з офіційними даними, минулого тижня кількість нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією стрімко зростала в декількох європейських країнах. Напередодні за продовження локдауна у Німеччині виступила канцлер Ангела Меркель. У Франції влада оголосила вже третій карантин в Парижі і низці департаментів країни.