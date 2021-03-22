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22 березня 2021, Київ 07:10
Новини | Коронавірус

Саміт ЄС 25-26 березня проведуть у режимі онлайн

На одній з акцій протесту проти карантинних обмежень, Кассель, Німеччина, 20 березня 2021 року

Лідери держав ЄС проведуть запланований на 25-26 березня саміт у форматі відеоконференції, повідомив у твітері офіційний представник Європейської ради Баренд Лейтс.

За його словами, рішення провести захід онлайн вирішили через зростання захворюваності на COVID-19 в країнах Євросоюзу. Повідомляється, що олова Європейської ради Шарль Мішель проведе консультації з усіма лідерами.

Серед ключових до обговорення тем саміту очікується погіршення відносин із Росією та Туреччиною.

Згідно з офіційними даними, минулого тижня кількість нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією стрімко зростала в декількох європейських країнах. Напередодні за продовження локдауна у Німеччині виступила канцлер Ангела Меркель. У Франції влада оголосила вже третій карантин в Парижі і низці департаментів країни.

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