Навальний перебуває у виправній колонії у Володимирській області – суд

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, засуджений на два з половиною роки ув’язнення, перебуває у виправній колонії № 2 в місті Покров у Володимирській області. Про це, як повідомляє російська державна інформагенція ТАСС, ідеться в листі 235-го гарнізонного військового суду в Москві, який розгляне скаргу представника Навального на бездіяльність слідства у зв’язку з отруєнням опозиціонера.

Суд повідомив, що розгляне скаргу 16 березня. Відповідне повідомлення в тому числі надіслали начальнику колонії «для сповіщення Навального». Суд попросив адміністрацію колонії «забезпечити участь у судовому засіданні Навального за допомогою відеоконференц-зв’язку».

Про те, що Навальний перебуває в колонії № 2 в Покрові, агентство ТАСС із посиланням на анонімні джерела повідомило 12 березня. Тоді адвокатка опозиціонера Ольга Михайлова сказала, що співробітники колонії не змогли підтвердити або спростувати, що Навального перевели до цього закладу.

Після арешту в січні Олексій Навальний перебував у московському ізоляторі «Матроська тиша». 25 лютого його перевели в СІЗО в місті Кольчугіно у Володимирській області, де помістили на карантин перед відправкою до колонії. 12 березня стало відомо, що Навального перевезли в інше місце.

Про те, що Навального готуються перевести до колонії в Покрові, засоби інформації повідомляли ще в лютому, але офіційно це не підтверджували.

Виправна колонія №2 в Покрові – режимна, так звана «червона» колонія, тобто виправна установа, в якій адміністрація повністю контролює ув’язнених. «Фонд боротьби з корупцією» (ФБК) в березні випустив відео про цю колонію. У записі серед іншого стверджується, що в колонії б’ють ув’язнених, у тому числі відразу після прибуття в установу.