Росія вимагає у Twitter видалити пов’язаний із Ходорковським акаунт

Російська Федеральна служба з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій та масових комунікацій («Роскомнадзор») надіслала мережі Twitter вимога видалити пов’язаний із російським опозиціонером Михайлом Ходорковським акаунт «МБХ медіа» (названий за ініціалами Ходорковського). Про це повідомляє саме видання з посиланням на отримане від соцмережі повідомлення.

«Ми повідомляємо вам, що Twitter отримав офіційний запит… щодо контенту в вашому акаунті як такого, що порушує законодавство Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

«Роскомнадзор» пояснив вимогу тим, що в акаунті «МБХ медіа» нібито розміщені матеріали організації «Відкрита Росія», яку визнано «небажаною» на території Росії.

Раніше видання не отримувало запитів від «Роскомнадзору». На думку головного редактора Вероніки Куцилло, відомство обрало нову тактику – тиснути не на засіб інформації, а на провайдерів і соціальні мережі.

«Слава богу, що мережі, на відміну від провайдерів, поки не лягають, задерши лапки, під цей державний каток, а просто попереджають користувачів про запити, які надходять», – заявила Куцилло. Вона наголосила, що «МБХ медіа» не має стосунку до жодних організацій і публікує тільки свої матеріали.

26 квітня 2017 року Генеральна прокуратура Росії визнала небажаними зарубіжні організації OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Громадський мережевий рух «Відкрита Росія») у Великій Британії, а також Institute of Modern Russia, Inc («Інститут сучасної Росії») в США. Попри те, що Міністерство юстиції заявляло, що в Росії немає філій цих організацій, після цього щодо активістів російської «Відкритої Росії» стали порушувати провадження про діяльність «небажаної організації».

У лютому 2021 року активістку «Відкритої Росії» Анастасію Шевченко засудили до чотирьох років умовно за участь в узгодженому мітингу і дебатах, які проводила «небажана організація».