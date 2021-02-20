У Москві поліція патрулює міст, на якому вбили Нємцова

У Москві співробітники поліції почали патрулювати Великий Москворецький міст, на якому в 2015 році вбили опозиційного політика Бориса Нємцова. Співробітники МВС дозволяють ходити і зупинятися, але не дають покладати квіти, посилаючись на якийсь наказ. Про це повідомляє «МБХ медиа».

Раніше поліцейські розібрали меморіал пам’яті Нємцова і затримали волонтерів, які чергували на мосту. Пізніше їх відпустили без протоколів.

За інформацією радіостанції «Эхо Москвы», меморіал могли розібрати через те, що в суботу на міст можуть прийти прихильники опозиціонера Олексія Навального.

20 лютого Московський міський суд залишив у силі рішення Симоновського суду Москви відправити політика в колонію загального режиму. Пізніше в суботу Навальному оголосять вирок у справі про наклеп на учасника зйомки рекламного ролика за поправки до Конституції.

Прокуратура Москви 20 лютого випустила застереження через «заклики до участі в масових заходах, організованих з порушенням встановленого порядку проведення мітингів». У відомстві нагадали про адміністративну відповідальність за недотримання закону. Про які саме заклики йде мова, невідомо.

Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві. Замовники вбивства досі не встановлені. Марші пам’яті Нємцова проходять в містах Росії щорічно. Перший марш відбувся на наступний день після вбивства політика. У ньому брали участь понад 50 тисяч чоловік.

Суд у справі про вбивство Нємцова засудив п’ятьох російських громадян, вихідців з Чечні, до тюремного ув’язнення з термінами від 11 до 20 років.