Росія: правозахисники просять владу не заважати акціям пам’яті Нємцова

У Росії політики та правозахисники просять мера Москви Сергія Собяніна і губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова не перешкоджати проведенню заходів пам’яті опозиційного політика Бориса Нємцова 27 лютого. Про це розповів в ефірі радіостанції «Ехо Москви» голова Фонду Бориса Нємцова Володимир Кара-Мурза-молодший.

Раніше організатори щорічного маршу пам’яті Бориса Нємцова вирішили відмовитися від ходи в Москві через коронавірусні обмеження.

Автори звернення просять московську владу надати можливість людям, які прийдуть покласти квіти на місці загибелі Нємцова між 13:00 і 14:00 27 лютого, зробити це спокійно, дотримуючись усіх необхідних заходів обережності. У Москві в зв’язку пандемією діють обмеження на проведення масових заходів, що, за словами Кара-Мурзи-молодшого, стало ще одним приводом для заборони акції владою.

Члени Координаційної ради опозиції Петербурга впевнені, що громадяни мають право 27 лютого покласти квіти в пам’ять про Бориса Нємцова біля Соловецького каменя. Організатори кажуть, що всі учасники жалобних заходів прагнутимуть дотримуватися соціальної дистанції та використовувати засоби індивідуального захисту.

Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві. Замовники вбивства досі не встановлені. Марші пам’яті Нємцова відбуваються в містах Росії щороку. Перший марш відбувся на наступний день після вбивства політика. У ньому брали участь понад 50 тисяч людей.