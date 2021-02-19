Росія: поліція вперше закрила доступ до місця вбивства Нємцова

У Москві поліцейські затримали волонтерів на місці вбивства опозиційного політика Бориса Нємцова, меморіал вперше за весь час його існування обнесли огорожею. Про це повідомляє Znak.com.

Кількох людей, які чергували на мосту, доставили у відділок в районі «Китай-міста».

Правоохоронці заявили, що мають перевірити їх «на раніше скоєні злочини».

За словами однієї з активісток, їх звинувачують у створенні перешкод руху пішоходів. Вона назвала безпрецедентними вжиті стосовно меморіалу заходи.

Інший волонтер вважає, що правоохоронці збираються знести пам’ятну інсталяцію. Він нагадав, що раніше влада неодноразово перекривала міст, але не сам меморіал. Тепер можливості підійти до нього немає.

У Росії політики та правозахисники просять мера Москви Сергія Собяніна і губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова не перешкоджати проведенню заходів пам’яті опозиційного політика Бориса Нємцова 27 лютого.

Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві. Замовники вбивства досі не встановлені. Марші пам’яті Нємцова відбуваються в містах Росії щороку. Перший марш відбувся на наступний день після вбивства політика. У ньому брали участь понад 50 тисяч людей.