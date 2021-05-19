Радіо Свобода подала до Європейського суду з прав людини свою справу проти Росії

Московське бюро Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) та його генеральний директор Андрій Шарий сьогодні подала до Європейського суду з прав людини свою скаргу щодо використання Росією закону про «іноземних агентів», внаслідок чого з січня на Радіо Свобода та самого Шарого були накладені штрафи на мільйони доларів.

RFE/RL та Шарий стверджують, що дії Росії порушують права на свободу вираження поглядів і свободу преси, захищені статтею 10 Європейської конвенції з прав людини, і що вони зазнають непоправної шкоди, якщо суд не буде діяти швидко. Після того як суд відмовився вжити тимчасових заходів у відповідь на першу заяву RFE/RL від 16 квітня, компанії запропонували подати свою справу по суті до 18 травня. Зважаючи на нагальність ситуації, Радіо Свобода сподівається, що справі буде надано «пріоритетний статус».

14 травня російські судові виконавці прибули до московського бюро Радіо Свобода, щоб повідомити організацію про виконавче провадження у справах про штрафи, що виникли внаслідок відмови російської редакції позначити свої матеріали, як такі, що були створені «іноземним агентом» – термін, який в Росії означає що RFE/RL є ворогом держави. Того ж дня російська влада заблокувала російські банківські рахунки RFE/RL. Згідно з російським законодавством, якщо штрафи не буде сплачено, влада має право оголосити корпорацію неплатоспроможною та заблокувати доступ до її сайтів. Генеральному директору бюро Шарому загрожує ув’язнення до двох років та банкрутство.

У своїй заяві до ЄСПЛ RFE/RL зазначає, що російська кампанія накладення таких суворих штрафів на Радіо Свобода через позицію щодо позначення матеріалів матиме значний вплив на ті незалежні ЗМІ, які ще залишилися в країні. За останні тижні Росія додала до переліку «іноземних агентів» такі ЗМІ як «Медуза» (базується в Латвії), московське «Первое Антикоррупционное СМИ» та VTimes.io, яке зареєстроване у Нідерландах. Це загрожує подальшому виживанню цих медіа.

На сьогодні російські регуляторні органи за чотири місяці порушили в російських судах 520 адміністративних справ проти Радіо Свобода та Шарого зі штрафами на загальну суму 177,35 мільйонів рублів (приблизно 2,36 мільйонів доларів). RFE/RL оскаржила кожну із сотень справ, але скарги були відхилені усіма судами, а накладені «Роскомнаглядом» штрафи залишилися чинними.

Починаючи з 2017 року, дев’ять інформаційних видань Радіо Свобода були визначені російським Міністерством юстиції «іноземними агентами». Запровадження законодавства щодо «іноземних агентів» засудили Верховний комісар ЄС Жозеп Боррель, Європарламент, Держдепартамент США та інші міжнародні організації як порушення основних свобод.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода – це незалежна медіакорпорація, що фінансується за рахунок гранту Конгресу США через Агентство США з глобальних медіа (USAGM) і є зареєстрована у США. Американське законодавство гарантує незалежність редакційної політики корпорації. Штаб-квартира організації з 1995 року розташовується у Празі (Чехія).

На території Росії в російськомовних проєктах RFE/RL, включаючи Радіо Свобода і телеканал «Настоящее Время», працюють десятки штатних співробітників включно з сотнями позаштатних кореспондентів. Це одна з найбільших іноземних незалежних медіаорганізацій, які працюють в Росії, щотижнева аудиторія якої становить 6,7 мільйона людей.