Влада Росії заблокувала банківські рахунки Радіо Свобода в цій країні

У Росії заблокували банківські рахунки ТОВ «РВЄ/РС» у столиці Москві, яке в цій країні представляє Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода і, зокрема, Російську службу Радіо Свобода.

Про це стало відомо після відвідин московського бюро Радіо Свобода раніше 14 травня російських судових виконавців, які почали процедури виконавчого провадження, щоб домогтися від цього представництва несплачених штрафів, які раніше наклали на нього за звинуваченнями в порушенні суперечливого російського закону про «іноземних агентів». Вони також почали інвентаризацію майна московського бюро.

Російська служба судових виконавців наказала московському банкові, в якому відкриті рахунки Радіо Свобода в Росії, арештувати і заморозити їх, щоб домогтися сплати частини штрафів – цього разу йдеться про суму в 5 мільйонів рублів (нині це майже 1 мільйон 867 тисяч гривень). Вони стосуються тим часом лише десяти судових рішень, щодо яких сплив двомісячний термін сплати, з більш ніж пів тисячі очікуваних справ.

Із січня по травень 2021 року російська державна Федеральна служба нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій («Роскомнагляд») склала і спрямувала до суду 520 протоколів нібито про порушення нових правил маркування публікацій Радіо Свобода і його проєктами в Росії і в окупованому українському Криму, що були внесені Міністерством юстиції Росії 2017 року до переліку медіа-«іноземних агентів».

Компанія РВЄ/РС, яка доти дотримувалася всіх норм російського законодавства, відмовилася виконувати ці вимоги, розцінюючи їх як спробу втручання в редакційну політику. Радіо відкидає таке визначення і вимогу чітко позначати кожну публікацію стандартним текстом, який призначений для «іноземних агентів».

Загальна сума штрафів, накладених на Радіо Свобода і його проєкти, становить близько 70 мільйонів рублів (нині понад 26 мільйонів гривень). Компанія РВЄ/РС оскаржує всі призначені штрафи в передбаченому російському законодавством порядку, проте з більш ніж 250 поданих наразі апеляцій суд не задовольнив жодну.

Компанія РВЄ/РС також оскаржує дії російської влади в Європейському суді з прав людини і звернулася до цього суду з проханням як запобіжний захід заборонити Росії стягувати ці штрафи.

13 травня російське державне агентство «ТАСС» повідомило, що один із судів у Москві скасував рішення про призначення 140 зі штрафів проти Радіо Свобода – але з суто процесуальних міркувань: їх, мовляв, розглядав не той суд, який мав би. Відтак ці рішення спрямовані на новий розгляд у «правильному» з погляду підсудності суді. При цьому суд залишив чинними ще 117 штрафів на суму майже в 29 мільйонів рублів (близько 10 мільйонів 800 тисяч гривень).

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова на брифінгу 13 травня заперечувала попередні заяви представників США, що дії Москви проти Радіо Свобода порушують права журналістів. За її твердженнями, російські обмеження є свідченням того, що Росія робить усе задля того, щоб плюралізм ЗМІ «на практиці був невід’ємним елементом по-справжньому вільного суспільства», а і заяви з американського боку, мовляв, тільки «демонструють істинну роль РВЄ/РС як рупорів державної пропаганди США» і ще раз підтверджують, що визначення цієї медіакомпанії як іноагента «було присвоєно правильно, і підстави для цього є».

Цю заяву Захарової відкинув президент РВЄ/РС Джеймі Флай. Він наголосив, що компанія продовжить боротися з «цими намаганнями Кремля цензурувати незручну правду».

«Журналісти РВЄ/РС у Росії – це патріотичні громадяни Росії, не американці, – заявив він. – Вони подають незалежні новини й інформацію, щоб їхні співгромадяни не «звикали до неправди і жили в брехні», як недавно сказав один із них».

«Нас не змусять замовчати, і ми не залишимо своєї російської авдиторії», – наголошено в заяві.