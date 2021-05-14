Росія: до бюро Радіо Свобода в Москві прийшли судові пристави

Представники російського Головного управління служби судових приставів по Москві прийшли 14 травня до Московського бюро Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода та вручили повідомлення про порушення виконавчого провадження щодо судових рішень щодо ТОВ «РВЄ/РС». Пристави провели в приміщенні бюро близько двох годин, цікавилися питаннями інвентаризації обладнання, повідомляє російська служба Радіо Свобода. Роботі редакції вони не заважали.

З січня по травень 2021 року російська Федеральна служба з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд) склала і спрямувала до суду 520 протоколів про нібито порушення проєктами «РВЄ/РС», внесеними Міністерством юстиції Росії 2017 року до переліку медіа-«іноземних агентів», нових правил маркування публікацій.

Компанія РВЄ/РС, яка дотримувалася всіх норм російського законодавства, відмовилася виконувати ці вимоги, розцінюючи їх як спробу втручання в редакційну політику.

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Загальна сума штрафів за тим самим винесеним судовим рішенням становить близько 70 мільйонів рублів. Компанія РВЄ/РС оскаржує всі призначені штрафи в передбаченому російському законодавством порядку, проте суд не задовольнив жодну з більш ніж 250 поданих наразі апеляцій. Компанія РВЄ/РС також планує оскаржити дії російської влади в Європейському суді з прав людини.

Судячи з отриманих Радіо Свобода документів, виконавче провадження порушено стосовно 10 судових рішень, двомісячний термін виплати штрафів згідно з якими на цей момент збіг. Загальна сума штрафів за цими рішеннями становить 5 мільйонів рублів, справи щодо них об’єднані в одне провадження.

Напередодні російське інформаційне агентство ТАСС поширило інформацію, згідно з якою Тверський суд Москви скасував 140 призначених Радіо Свобода штрафів. Медіа корпорація не має відомостей про те, що російські судові інстанції в останні дні ухвалювали такі рішення.

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В середині квітня 2021 року 423-тя судова ділянка Москви повідомила Радіо Свобода, що Роскомнадзор і мировий суддя припустилися процесуальних помилок у визначенні підсудності частини адміністративних справ щодо ТОВ «РВЄ/РС», яке представляє інтереси медіакорпорації в Росії, та його генерального директора.

Ці справи направлені на повторний розгляд, по більшості з них вже винесені рішення щодо призначення штрафів. У зв’язку із закінченням строків підсудності скасовані штрафи по 10 протоколах.