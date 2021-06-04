Росія: суд залишив «Медузу» у списку ЗМІ – «іноземних агентів»

Замоскворецький суд столиці Росії Москви відхилив позов видання «Медуза», яке оскаржувало внесення до списку ЗМІ – «іноземних агентів». Про це 4 червня повідомила сама «Медуза».

При цьому, як стверджує видання, Мін’юст Росії не зміг долучити до справи документи, що підтверджують іноземне фінансування ЗМІ, надавши лише довідку з Росфінмоніторингу для службового користування, яку не можна долучити до справи.

«Медуза» має намір оскаржити рішення суду.

«Медузу» внесли до списку ЗМІ – «іноагентів» 23 квітня. На суді з’ясувалося, що це сталося на основі звернення колишнього члена Громадської спостережної комісії Москви і координатора руху «Антимайдан» Олександра Іонова. Видання не погодилося з рішенням російської влади і оскаржило його.

Видання «Медуза» створене частиною колишньої команди «Лента.Ру» в 2014 році. Воно базується в Ризі. За російським законом, ЗМІ можуть визнати «іноагентом», якщо його штаб-квартира розташована за кордоном і якщо воно має іноземне фінансування.

Видання VTimes, внесене в список ЗМІ – «іноагентів» незабаром після «Медузи», оголосило про своє закриття у зв’язку з відмовою рекламодавців з ним співпрацювати.

У списку ЗМІ – «іноземних агентів» зараз 20 позицій, включаючи Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода і проєкти медіакорпорації. Радіо Свобода неодноразово підкреслювало, що не погоджується з таким рішенням російської влади. Рішення відомств і судів, пов’язані зі статусом ЗМІ- «іноагента», оскаржуються в судах. Поки що прецедентів задоволення апеляцій не було.

Президент медіакорпорації Джеймі Флай заявив, що тиск російської влади на редакцію пов’язаний із тим, що вона продовжує надавати своїм читачам, глядачам і слухачам об’єктивну інформацію в той час, коли Кремль намагається обмежити до неї доступ.