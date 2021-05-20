Росія: «Медузу» визнали «іноагентом» після скарги члена «Антимайдану»

У Росії видання «Медуза» внесли до реєстру ЗМІ – «іноземних агентів» через три дні після того, як на нього поскаржився колишній член Громадської спостережної комісії та координатор руху «Антимайдан» Олександр Іонов. Про це розповіла юрист організації «Правозащиты Открытки» Анастасія Буракова, що захищає видання в суді.

Іонов 20 квітня направив до «Роскомнагляду» звернення з проханням визнати «Медузу» «іноземним агентом». У зверненні він вказав, що редакція «фінансується грантами як мінімум двох іноземних НКО: SIDA та ОАК Foundation», а також отримала від влади Латвії близько 74 000 євро на рекламу місцевого туризму.

У документі вказується, що видання регулярно посилається на іноземні ЗМІ, а також часто випускає сюжети з метою «критики діяльності правоохоронних органів і висвітлення діяльності опозиційних рухів».

Адвокати «Медузи» не планують просити суд викликати на допит Іонова, сказала «Открытым медиа» Буракова. «Сенсу в цьому немає, він не суб’єкт ухвалення рішень. Хоча дійсно його заяву наглядове відомство прийняло за аксіому, без будь-якої перевірки», – зазначила вона.

Іонів – колишній член ОНК Москви, президент антиглобалістського руху Росії, а також член координаційної ради «Антимайдану» і президії «Офицеров России». У коментарі «МБХ медиа» він заявив, що і раніше подавав скарги на «Медузу» до «Роскомнагляду». «Там було два приводи. Перше стосувалося мене, про міжнародну діяльність. Вони мені приписували всякі історії по Венесуелі, «фабриці тролів» у Венесуелі, до яких я ніколи ніякого відношення не мав. Відповідно ніколи цією історією не займався. Другий момент стосувався вже безпосередньо моєї правозахисної діяльності. Наскільки я пам’ятаю, це стосувалося одного з наших колег, який в Лефортово сидів. Там не зовсім коректна була стаття – характерна для «Медузи», – сказав він.

Розслідування щодо росіян у Венесуелі «Медуза» опублікувала влітку 2019 року. Там дійсно згадується Іонов. При цьому в публікації наведено його докладні коментарі, що відображають його точку зору. Як ця публікація може служити доказом того, що «Медуза» ؘ «іноземний агент», неясно, зазначає російська служба Радіо Свобода.