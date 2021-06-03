У Росії оголосило про закриття ще одне інтернет-видання. Це сталося після внесення до списку «іноагентів»

Внесене російським міністерством юстиції до списку так званих «ЗМІ-іноземних агентів» ділове видання VTimes оголосило про закриття з 12 червня. У заяві редакції сказано, що вона не хоче працювати в ніші «опозиційних політичних ЗМІ» і ставити співробітників під загрозу.

VTimes – інформаційно-аналітичний сайт, створений журналістами, які раніше працювали в діловій газеті «Ведомости» до її купівлі новим власником, орієнтованим на Кремль. Гроші на проєкт, як стверджувалося, були зібрані з майбутніх читачів.

Тепер у заяві йдеться, що добровільних пожертв, з точки зору редакції, недостатньо, щоб фінансувати видання якісного медіа. «Ярлик «іноагента» зруйнував бізнес-модель VTimes – а ми створювали це видання саме як бізнес. Рекламодавці і партнери не розуміють, як співпрацювати з «іноагентом», – і ми не можемо їх за це засуджувати», – йдеться в тексті.

У VTimes відзначають, що чиновники, бізнесмени та аналітики побоюються давати коментарі засобу інформації з реєстру іноземних агентів. «На власному прикладі ми переконалися: владі не потрібні професійні та непідконтрольні медіа», – доходить висновку редакція. Журналісти VTimes пишуть, що планували створити «майданчик для вільного обміну конструктивними думками» і «знаходити позитивні приклади та ідеї для розвитку бізнесу і суспільства».

Раніше цього тижня без оголошення причин заявило про завершення роботи видання Newsru.com, яке існувало 21 рік. Нині роботи журналістів цього медіаресурсу доступні як архів.

У списку «ЗМІ-іноагентів» у Росії зараз 20 позицій, зокрема Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа та кілька проєктів медіакорпорації, а також 5 громадян Росії-фізичних осіб.

Нещодавно до списку було внесене видання «Медуза». Воно оскаржило це рішення в суді. Включення до списку накладає на ЗМІ обов’язки, які критично ускладнюють роботу медіа. «Медуза» попросила своїх читачів про фінансову допомогу і наразі продовжує роботу завдяки такій підтримці.