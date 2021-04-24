«Медуза» в списку «іноземних агентів» у Росії – ЄС виступив на захист інтернет-видання

Служба зовнішніх зв’язків Європейського союзу опублікувала заяву на підтримку російського інтернет-видання «Медуза», внесено напередодні російською владою у список так званих «іноземних агентів».

У заяві ЄС вказано, що країни Євросоюзу вважають законодавство про іноземних агентів в Росії систематичним порушенням основних свобод і елементом тиску на громадянське суспільство, незалежні ЗМІ і опозицію.

У документі наголошено на трурбованості ЄС тим, що Москва продовжує тиснути на медіа-галузі.

«Це суперечить міжнародним зобов’язанням Росії в сфері прав людини. Обов’язок влади – забезпечити журналістам можливість займатися своєю діяльністю в атмосфері, вільній від страху і примусу», – йдеться у заяві.

«Медуза» – російське інтернет-видання, редакція якого з моменту заснування зареєстрована у Латвії. 23 квітня Міністерство юстиції Росії внесло «Медузу» в список ЗМІ – «іноземних агентів». Редакція обіцяла оскаржити це рішення.

Радіо Свобода, його регіональні проєкти, телеканал «Настоящее время» і кілька підрозділів корпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода були внесені в список «іноземних агентів» в Росії в 2017 році. Президент медіакорпорації Джеймі Флай заявив, що тиск російської влади на редакцію пов’язаний з тим, що вона продовжує надавати своїм читачам, глядачам і слухачам об’єктивну інформацію в той час, коли Кремль намагається обмежити до неї доступ.

Включення ЗМІ в список «іноземних агентів» в Росії накладає на нього необхідність вести регулярну і дорогу фінансову звітність, реєструвати російську юрособу і присвячувати більшу частину матеріалів згадці свого «агентурного статусу».