Вступ України в НАТО. Потрібно подолати корупцію, якої немає?

(Рубрика «Точка зору»)

Президент США, як висловилися днями у Києві, помиляється у серйозному питанні: щодо корупції в Україні. І він, і низка інших світових лідерів пропонують Українській державі кардинально взятися за боротьбу проти цієї смертельної хвороби. У відповідь вони чують: «ми (депутати правлячої фракції Верховної Ради) не можем навіть зрозуміти, що саме має на увазі Байден, коли говорить, що у нас є величезні проблеми» з корупцією. Що вона, зокрема, стоїть на заваді вступу до НАТО (а з Брюсселя додають, що і до вступу в Європейський союз).

Депутатам правлячої фракції, які засуджують Джо Байдена, було б цікаво дізнатися, що їхній політичний лідер, президент України думає в унісон з президентом США. Він не просто упевнений в існуванні широкомасштабної корупції в державі, а й вважає недосконалим і чинне законодавство, і дії відповідальних за цю боротьбу посадовців. Зокрема, щойно три тижні тому він звернувся до уряду з пропозицією удосконалити чинний закон «Про запобігання корупції» з метою підвищення прозорості процедури декларування.

Виникає природне запитання: як в країні, де корупційні скандали великих розмірів трапляються мало не щодня – а щотижня напевне – «ми» (депутати) не вважають це величезними проблемами?

Ось свіжий приклад: на Волинській митниці у начальник одного з митних постів при обшуку авто вилучили 704 тисячі доларів США. Спадає на думку, що це за пропуск нелегальних товарів чи осіб. Державний службовець робить злочин у приватних, власних інтересах, що і є корупцією. На жаль, це не кінець історії. Цей державний службовець в числі 100 митників був відсторонений від виконання обов’язків після засідання РНБО 2 квітня 2021 року. Проте термін відсторонення збіг, і начальник повернувся на «зелену ниву». Як виглядає, ніхто не подбав про розслідування причин відсторонення ні цього, як виглядає, хабарника, ні, імовірно, решти 99? Схоже, і тут смердить корупцією.

Але й це не кінець. Свого часу цей беручкий 700-тисячник брав участь у конкурсі на посаду начальника усієї Волинської митниці, та не пройшов тест на доброчесність. Природне питання: чому ж після цього його залишили процвітати в хабарогенному митному болоті? Чому не дослідили глибше? Може прокуратурі такі митники потрібні? Може знову корупція?

Погортаєш інтернет за словами «корупція в Україні» і хапаєшся за голову

Цілком імовірно, бо у прокурорів корупція теж практикується. Ось полтавський прокурор попався на хабарі у тисячу доларів. А жмеринський – шість тисяч доларів. Керівник Запорізької військової прокуратури – п’ять тисяч доларів. А київський – на цілі 100 тисяч доларів. А 30-річний прокурор із Тернопільщини, звільнений за пиятику, в якого за останні кілька років з'явилось 2 квартири, 200-метровий будинок в Києві, земельні ділянки та 4 автомобілі, невдовзі отримав призначення заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону. Перелік прокурорських корупційних звитяг теж можна продовжити. Так само як і суддівських.

Мабуть Байден і погортав інтернет у вільний від самітів час

Погортаєш інтернет за словами «корупція в Україні» і хапаєшся за голову. До речі, англійською, «corruption in Ukraine», прикладів так само рясно. От мабуть Байден і погортав інтернет у вільний від самітів час. Бо ті долари йому не байдужі. Допомога Україні від американських платників податків – сотні мільйонів зелених щороку.

Є й інше джерело знань в американського президента – це звіт відомої міжнародної організації «Трансперенсі Інтернешнл» за 2020 рік. Наша країна в її дослідженні обіймає непочесне 117-е місце зі 180. Індекс сприйняття корупції, (відчуття, що вона процвітає) – аж 33 бали, дуже високий. Трохи позаду Росія, трохи попереду – Молдова. У найгірших членів НАТО 44 бали.

Протягом усього року спостерігався постійний тиск на антикорупційні інституції

Автори звіту зазначають, що в Україні «протягом усього року спостерігався постійний тиск на антикорупційні інституції: спроби звільнити директора НАБУ в обхід законодавства, втручання влади та окремих осіб у розслідування та судовий розгляд топ-корупційних справ, зокрема через залучення судової гілки». Із п’яти рекомендацій організації дві виконані частково, три проігноровані.

Із таким багажем в євроатлантичні інституції велику європейську державу не запросять.

Хоча є чим корупцію долати. Є відповідні органи, є певні зміни в законодавстві, є міжнародна допомога і чесні поради успішних партнерів. Є, і це головне, власне громадянське суспільство, яке не попустить, і до якого слід належно прислухатись.

Хворобу перемагає той, хто її усвідомлює. Лікар прописує гіркі пігулки. Ковтає їх пацієнт свідомо і самостійно.

Андрій Веселовський – український дипломат, експредставник України при ЄС

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію редакції