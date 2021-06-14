Щоб вступити до НАТО, Україна має викорінити корупцію – Байден

Президент США Джо Байден заявляє, що Україна для того, щоб вступити до союзу НАТО, має викорінити корупцію, як і виконати інші критерії, зокрема здійснити демократичні реформи.

Але, наводить його слова на пресконференції в Брюсселі після закінчення саміту Північноатлантичного союзу, анексія Росією українського Криму і її роль у подіях на сході України не означають, що Україна не зможе вступити.

«Факт той, що вона має далі боротися з корупцією. А тим часом ми зробимо все можливе, щоб надати Україні змогу протистояти агресії Росії, … підтримувати свою фізичну безпеку», – сказав президент США.

Говорячи про відносини з Росією, він також заявив, що під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним пізніше цього тижня прокладе йому «червоні лінії».

Назвавши Путіна «твердим» і «гідним опонентом», Байден додав: «Я не шукаю конфлікту з Росією, але ми дамо відповідь, якщо Росія продовжить свою шкідливу діяльність».

І, додав президент США про результати саміту, «як союзники ми також підтвердили нашу постійну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України».

Попередніми днями напередодні саміту президент України Володимир Зеленський виступив із низкою заяв, у яких вимагав від Північноатлантичного союзу і керівників держав-членів негайного надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Зокрема, вже в день саміту 14 червня він говорив про це з прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном.

Також цього ж дня Зеленський закликав Байдена прискорити процес інтеграції України в НАТО через План дій для набуття членства. «Якщо говорити про НАТО та ПДЧ, я б дійсно хотів отримати чітку відповідь: так чи ні. Нам потрібні конкретні дати і ймовірність цього для України», – заявляв він.

У НАТО ж підтверджують свою висловлену ще 2008 року обіцянку надати Україні, як і Грузії, членство, але конкретних термінів не називають – і наголошують, що для цього Україні необхідно здійснювати реформи.