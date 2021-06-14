Підтримку Україні висловили, зокрема, канцерка Німеччина Ангела Меркель, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, президент США Джо Байден. Відповідаючи на запитання журналістів на пресконференції в Брюсселі після закінчення саміту Північноатлантичного союзу, президент США заявив, що Україна для того, щоб вступити до союзу НАТО, має викорінити корупцію, як і виконати інші критерії. (Відео Reuters)
Саміт НАТО: які звучали заяви щодо України та Росії (відео)
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