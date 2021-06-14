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Саміт НАТО: які звучали заяви щодо України та Росії (відео)

Саміт НАТО: які звучали заяви щодо України та Росії (відео)
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Саміт НАТО: які звучали заяви щодо України та Росії (відео)

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14 червня у Брюсселі відбувся саміт НАТО. В підсумковому комюніке саміту Північноатлантичного альянсу йдеться, що НАТО підтверджує свій намір надати Україні план дій щодо членства, але очікує натомість реформ.

Підтримку Україні висловили, зокрема, канцерка Німеччина Ангела Меркель, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, президент США Джо Байден. Відповідаючи на запитання журналістів на пресконференції в Брюсселі після закінчення саміту Північноатлантичного союзу, президент США заявив, що Україна для того, щоб вступити до союзу НАТО, має викорінити корупцію, як і виконати інші критерії. (Відео Reuters)

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