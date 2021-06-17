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Кремль: членство України в НАТО буде «червоною лінією» для Росії

За словами Пєскова, Москву хвилюють розмови про те, що Київ одного дня може отримати План дій щодо членства – перший крок на шляху на членства в НАТО

Членство України в НАТО буде «червоною лінією» для Росії, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков 17 червня, через день після переговорів президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна в Женеві.

За словами Пєскова, Москву хвилюють розмови про те, що Київ одного дня може отримати План дій щодо членства – перший крок на шляху на членства в НАТО.

«Це те, за чим ми дуже уважно спостерігаємо, і це насправді червона лінія для нас – щодо перспектив вступу України в НАТО», – сказав речник Путіна.

При цьому Пєсков заявив, що саміт Байдена і Путіна був зустріччю «зі знаком плюс».

Саміт в Женеві: що Путін та Байден сказали про Україну – відео
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Саміт в Женеві: що Путін та Байден сказали про Україну – відео

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Президент України Володимир Зеленський 14 червня заявив, що хоче почути чітке «так» чи «ні» від Байдена щодо надання Україні ПДЧ.

США від 2014 року надали Україні понад 2,5 мільярди доларів безпекової допомоги.

При цьому Байден заявив, що Києву потрібно викорінити корупцію й виконати інші критерії для приєднання до НАТО.

Україна і НАТО: які «червоні лінії» провів Путін?
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Україна і НАТО: які «червоні лінії» провів Путін?

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