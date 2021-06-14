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Політика

Не розслаблятися. Вступ до НАТО залежить від України

Президент Джо Байден (л) та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вітаються під час саміту НАТО в штаб-квартирі Організації Північноатлантичного договору (НАТО) у Брюсселі, 14 червня 2021 року
(Рубрика «Точка зору»)

За підсумками Брюссельського саміту НАТО лідери Альянсу схвалили спільне комюніке, в якому підтвердили рішення 2008 року про те, що Україна стане членом НАТО і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу.

Це рішення має принципово важливе значення з багатьох причин. Відзначу три моменти:

1. Підтверджено конкретний шлях та конкретні інструменти для досягнення нашого членства в НАТО. Тому не треба вигадувати щось оригінальне та хитромудре - ані «планів сумісності», ані інших такого типу декларацій, ані альтернатив «власного шляху».

2. Це – дуже ясна відповідь Путіну. Росія не має права вето ані на зовнішню політику України, ані на стратегію НАТО.

3. Це – добрі новини для України і влучна відповідь Володимиру Зеленському. Отримання ПДЧ насамперед залежить від української влади, від виконання зроблених обіцянок і дотримання слова. Успіх в цьому буде найкращим аргументом для Альянсу.

І головний висновок: не можна розслаблятися. Так, це важлива заява. Але це лише початок великої роботи для всіх, хто ставить за мету членство України в НАТО.

Данило Лубківський – колишній заступник міністра закордонних справ України​.

Оригінал – на фейсбучній сторінці. Передрук за згодою автора.

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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