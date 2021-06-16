У Женеві почався саміт Байдена з Путіним

У швейцарській Женеві почався саміт президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.

Біля репрезентативної вілли Ла-Ґранж, що є власністю міста, обох лідерів привітав президент Швейцарії Ґі Пармелен і побажав їм «плідного діалогу».

Як повідомляли раніше пресові служби обох президентів, зустріч має протривати приблизно чотири – п’ять годин. Після її закінчення обидва президенти дадуть окремі пресконференції.

За повідомленнями, зустріч президентів сам на сам не планується, хоча її можливість не виключають: у першій частині переговорів, крім голів держав, мають узяти участь державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, далі вони продовжаться в розширеному складі.

Напередодні зустрічі Байден назвав Путіна «твердим» і «гідним супротивником» і додав: «Я не шукаю конфлікту з Росією, але ми дамо відповідь, якщо Росія продовжить свою шкідливу діяльність». За словами президента США, під час зустрічі з Путіним він прокладе йому «червоні лінії».

У Кремлі натомість заявили, що Путін визначить для Байдена свої власні «червоні лінії».

Серед таких «червоних ліній» президент Росії днями назвав імовірний виступ України до Північноатлантичного союзу.

Байден, навпаки, підтвердив позицію НАТО, що Україна може вступити, здійснивши необхідні реформи, зокрема викорінивши корупцію, і це буде рішення тільки самого НАТО, на яке Росія не матиме права вето.

Однією з численних тем розмов буде становище в Україні. Байден, зокрема, багато разів наголошував на підтримці суверенітету й територіальної цілісності України з боку США і союзників. Він також обіцяв, що США будуть «робити все можливе, щоб надати Україні можливість бути в змозі продовжувати протистояти російській фізичній агресії».

І в Вашингтоні, і в Москві напередодні зустрічі називали її важливою, але говорили про те, що через значну відмінність позицій сторін на великі результати чекати не варто.

Це перша зустріч двох діячів на посаді президентів своїх держав. Байден уже зустрічався з Путіним 2011 року, коли він був віцепрезидентом США, а Путін прем’єр-міністром Росії.