Зеленський вважає, що Байдену варто було зустрітися з ним до зустрічі з Путіним – AFP

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю трьом міжнародним інформаційним агенціям висловив жаль через те, що президент США Джо Байден не зустрівся з ним особисто до зустрічі з Володимиром Путіним, повідомляє AFP.

«Було б краще, якби ця зустріч (із Байденом – ред.) відбулася до саміту двох президентів», – сказав Зеленський, спілкуючись із AFP, Reuters та AP.

Він додав, що не очікує, що Байден та Путін дійдуть рішення про припинення війни на сході України.

«Це неможливо вирішити за Україну, відтак конкретного результату не буде», – сказав він.

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Як цитує Reuters, президент України послався на отримані від Байдена гарантії того, що президент США не буде поступатися інтересами Києва під час переговорів із Путіним.

«Він (Байден – ред.) сказав: я ніколи не торгуватиму інтересами України», – сказав Зеленський, посилаючись на телефонну розмову з президентом США.

За оцінками президента України, наразі біля кордонів України перебуває понад 90 тисяч російських військових.

Він також знову закликав Байдена прискорити процес інтеграції України в НАТО через план дій із набуття членства.

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«Якщо говорити про НАТО та ПДЧ, я б дійсно хотів отримати чітку відповідь: так чи ні. Нам потрібні конкретні дати та ймовірність цього для України», – стверджує він.

Як повідомляє Офіс президента, під час цього інтерв’ю Зеленський висловив надію на те, що українська сторона «найближчим часом» отримає порядок денний та термін зустрічі з президентом Росії. За його словами, Кремль затягує підготовку такої зустрічі.

Зустріч президентів США і Росії запланована на 16 червня в Женеві.