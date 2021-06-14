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Зеленський Байдену: дайте нам чітке «так» або «ні» на шляху України до НАТО (відео)

Зеленський Байдену: дайте нам чітке «так» або «ні» на шляху України до НАТО (відео)
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Зеленський Байдену: дайте нам чітке «так» або «ні» на шляху України до НАТО (відео)

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Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю трьом міжнародним інформаційним агенціям AFP, Reuters та AP висловив жаль через те, що президент США Джо Байден не зустрівся з ним особисто до зустрічі з Володимиром Путіним, повідомляє AFP.

Як цитує Reuters, президент України послався на отримані від Байдена гарантії того, що президент США не буде поступатися інтересами Києва під час переговорів із Путіним. «Він (Байден – ред.) сказав: я ніколи не торгуватиму інтересами України», – сказав Зеленський, посилаючись на телефонну розмову з президентом США. Президент України також знову закликав Байдена прискорити процес інтеграції України в НАТО через план дій із набуття членства. «Якщо говорити про НАТО та ПДЧ, я б дійсно хотів отримати чітку відповідь: так чи ні. Нам потрібні конкретні дати та ймовірність цього для України», – стверджує він. Як повідомляє Офіс президента, під час цього інтерв’ю Зеленський висловив надію на те, що українська сторона «найближчим часом» отримає порядок денний та термін зустрічі з президентом Росії. За його словами, Кремль затягує підготовку такої зустрічі. (Відео Reuters)

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