Як цитує Reuters, президент України послався на отримані від Байдена гарантії того, що президент США не буде поступатися інтересами Києва під час переговорів із Путіним. «Він (Байден – ред.) сказав: я ніколи не торгуватиму інтересами України», – сказав Зеленський, посилаючись на телефонну розмову з президентом США. Президент України також знову закликав Байдена прискорити процес інтеграції України в НАТО через план дій із набуття членства. «Якщо говорити про НАТО та ПДЧ, я б дійсно хотів отримати чітку відповідь: так чи ні. Нам потрібні конкретні дати та ймовірність цього для України», – стверджує він. Як повідомляє Офіс президента, під час цього інтерв’ю Зеленський висловив надію на те, що українська сторона «найближчим часом» отримає порядок денний та термін зустрічі з президентом Росії. За його словами, Кремль затягує підготовку такої зустрічі. (Відео Reuters)