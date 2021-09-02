У Кремлі погрожують «контрзаходами» у разі вступу України до НАТО

Вступ України до НАТО та, як наслідок, наближення інфраструктури альянсу до російських кордонів, змусить Москву піти на «контрзаходи». Про це російським ЗМІ заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Потенційно це для нас дуже небезпечно, тому що НАТО таким чином продовжить залучення своєї військової інфраструктури до наших кордонів. Це питання, яке спричинить необхідність вдатися до якихось контрзаходів, з тим щоб провести перебалансування ситуації і на 100 відсотків забезпечити безпеку наших кордонів», – заявив Пєсков.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що американський лідер підтримує євроатлантичну інтеграцію України, втім конкретних термінів приєднання до Альянсу під час переговорів названо не було. Відповідаючи на питання щодо ставлення Байдена до вступу України в НАТО, Зеленський сказав: «підтримка була, а термінів немає».

На саміті Північноатлантичного союзу в червні було знову підтверджено, що Україна зможе отримати план дій щодо членства в НАТО і стати членом, здійснивши необхідні реформи.

А президент США Джо Байден після того саміту також підтвердив, що в разі здійснення цих реформ, у першу чергу в галузі боротьби з корупцією, вступові України не завадить і нинішня окупація частин її території Росією.

НАТО і Байден також вкотре підтвердили, що Росія не має права вето з цього питання, і щодо можливого вступу України в НАТО будуть вирішувати самі країни-членкині цього союзу.

Росія ж продовжує твердити, що для неї ймовірний вступ України до НАТО був би «червоною лінією», перетину якої вона не потерпить.

Стратегічний курс України на набуття членства в Європейському союзі й НАТО закріплений у Конституції України з початку 2019 року.