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Президентка Естонії про загрози з боку Росії: ми добре підготовлені (відео)

Президентка Естонії про загрози з боку Росії: ми добре підготовлені (відео)
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Президентка Естонії про загрози з боку Росії: ми добре підготовлені (відео)

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Естонія підтримує надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО та її вступ до Євросоюзу, але для цього має бути консенсус усередині цих об’єднань, а сама країна має виконати всі необхідні умови.

Про це президентка Естонії Керсті Кальюлайд сказала в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода. Вона також розповіла, чому виступає проти «Північного потоку-2» та як Естонія підготовлена до можливої агресії з боку Росії. Цього тижня Керсті Кальюлайд перебувала з візитом в Україні, в рамках якого взяла участь у першому саміті «Кримської платформи» та урочистостях з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. Президентка Естонії також відвідала адміністративну межу з окупованим Кримом і стала першим лідером іноземної держави, який здійснив таку поїздку.

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