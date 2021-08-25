«Проєкт буде збитковим у будь-якому випадку» – президентка Естонії про «Північний потік-2»

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд вважає, що газопровід «Північний потік-2» буде збитковим проєктом. Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я думаю, у цього проєкту дуже мало шансів окупитися, тобто повернути ті гроші, які були витрачені на його будівництво. Газові установки, які будуть качати газ, що йтиме по трубах «Північного потоку-2», тим більше мають мало шансів на те, щоб окупитися. Це означає, що проєкт буде збитковим у будь-якому випадку», – зазначила вона.

Вона зазначила, що Естонія виступає проти цього проєкту з двох причин. «Перша і найважливіша – бо цей проєкт мав геополітичний вплив. Він означав, що Україна не зможе експортувати газ до Європи у довгостроковій перспективі», – сказала Керсті Кальюлайд. Друга причина, за словами президентки Естонії, – це те, що, на її думку, проєкт ставить під сумнів плани Євросоюзу перейти на «зелену» енергетику до 2050 року.

Росія, а також прихильники газопроводу, що прокладається дном Балтійського моря в обхід України й інших транзитних держав, у Німеччині й кількох інших країнах Європи називають його виключно комерційним проєктом. Україна, США, низка інших країн Євросоюзу і керівництво ЄС заявляють, що цей проєкт суто політичний і не має економічного обґрунтування.

США і Німеччина після досягнення домовленостей про умови завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2» опублікували 21 липня спільну заяву, яка містить обіцянки Україні.

США і Німеччина також вважають, що в інтересах України і Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року, коли закінчується термін чинної угоди про цей транзит. Німеччина зобов’язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну на термін іще до 10 років і призначити для цієї мети спеціального представника. Переговори щодо цього питання повинні розпочатися якомога швидше, але не пізніше ніж 1 вересня.

Ексклюзивне інтерв’ю Керсті Кальюлайд чекайте на сайті Радіо Свобода незабаром.

