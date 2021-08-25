Bloomberg: «Північний потік-2» програв суд про скасування для трубопроводу вимог ЄС

«Північний потік-2» програв судовий розгляд у Німеччині, щодо підпорядкування вимогам газової директиви Європейського союзу до трубопроводу. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У середу Вищий окружний суд Дюссельдорфа відхилив пропозицію «Газпрому» скасувати рішення Федерального мережевого агентства про запровадження вимог ЄС, повідомив представник суду агентству. Йшлося про вимоги з відокремлення видобутку від транспортування та торгівлі до газопроводу «Північний потік-2».

У травні минулого року стало відомо, що німецьке Федеральне мережеве агентство (Bundesnetzagentur) відмовило у звільненні «Північного потоку-2» від правил газової директиви ЄС. Рішення було ухвалене на базі законодавства, яке допускає звільнення від регулювання, якщо газопровід був добудований до 23 травня 2019 року.

У тому ж місяці Європейський суд відхилив позови компаній Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG щодо поширення норм європейського законодавства на газопроводи з третіх країн.

Німеччина, яка є прихильником російського проєкту «Північний потік-2», і ще низка європейських країн, як і Росія, говорять про нього як про суто комерційний. Україна, а також низка інших європейських країн, а також США називають його натомість суто геополітичним і таким, що не має комерційного обґрунтування.

Критики газогону, зокрема, звертають увагу, що він має на меті пустити російський газ до Європи в обхід України і потенційно позбавити її значних сум плати за транзит, а також зробити її вразливою перед можливим російським воєнним нападом, запобіжником від якого нині ще є, зокрема, важливий транзитний маршрут російського газу до Європи українською територією.