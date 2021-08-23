Російські газогони мають працювати в рамках обмежень ЄС – Зеркаль про зустріч міністрів енергетики України, Німеччини та США

Експортні газопроводи Росії повинні працювати в рамках тих обмежень, які передбачає Третій енергетичний пакет, затверджений Єврокомісією. Про це йшлося на зустрічі, яку на полях саміту «Кримської платформи» провели представники енергетичних відомств США, Німеччини та України.

У переговорах взяли участь міністри енергетики США Дженіфер Ґренголм, Німеччини Петер Альтмаєр та України Герман Галущенко. На зустрічі учасники обговорили загрози «Північного потоку-2» для енергобезпеки Європи і способи захисту від цих ризиків. Сторони також обговорили декарбонізацію енергосектору України та впровадження новітніх технологій у виробництві енергії, ідеться в повідомленні Міністерства енергетики України.

«Стосовно «Північного потоку-2» ми виходимо з тої позиції, яка вже задекларована і була озвучена президентом України. Не можна дозволяти Російській Федерації використовувати газ як зброю», – наголосив Герман Галущенко.

«Буду відвертою, німецькому міністру часом доводилося відверто відбиватись… Німецький підхід «Росія нас ніколи не підводила, а що вони там роблять із Східною Європою геть інше» – більше не працює. Що хочеться підкреслити – позиція України і США була настільки близькою, наскільки це в принципі можливо. І Німеччина вже в позиції «намагаємось виправдатись хоч якось». Але це відверто слабко виходить», – наголосила учасниця переговорів, радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.

За її словами, міністр енергетики США Дженіфер Ґренголм відзначила, що «російський газ найбрудніший в світі через шалені викиди діоксиду вуглецю в процесі видобутку та транспортування, так само як через корупцію, шантаж та маніпуляції».

За словами Зеркаль, у порядку денному 23 серпня також є двостороння зустріч на рівні міністрів енергетики України та США.

25 серпня німецький регіональний суд ухвалить рішення про те, чи мають застосовуватись правила Євросоюзу щодо відокремлення видобутку від транспортування та торгівлі до газопроводу «Північний потік-2».

У Європейській комісії на запит Reuters електронною поштою відповіли, що «Північний потік-2» не є проєктом загального європейського інтересу, але комісія прагне забезпечити, щоб у разі його побудови він діяв «прозоро та недискримінаційно», відповідно до міжнародного законодавства та законодавства ЄС у сфері енергетики.