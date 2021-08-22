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Німеччина виступатиме за нові санкції проти Росії, якщо Москва використає «Північний потік-2» як зброю – Меркель

За словами Меркель, енергетичне партнерство з Україною має тривати, а договір про транзит газу через Україну має бути «якомога швидше продовжений» після 2024 року

Німеччина буде виступати за нові санкції проти Росії, якщо Москва використає «Північний потік-2» як зброю, заявила після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським канцлер Німеччини Анґела Меркель.

Вона наголосила, що газ не має бути використаний як геополітична зброя. За словами Меркель, енергетичне партнерство з Україною має тривати, а договір про транзит газу через Україну має бути «якомога швидше продовжений» після 2024 року.

«Ми дуже серйозно сприймаємо стурбованість з української сторони, тому під час переговорів у Москві я говорила про цю проблему. Ми дуже чітко говорили про те, що ми в європейських рамках виступаємо за нові санкції, якщо Росія намагатиметься використовувати цей газогін як зброю», – сказала Меркель.

Водночас Зеленський заявив, що переговори про продовження угоди про транзит газу наразі невизначені. Він додав, що хоче зрозуміти, що Україна може отримати після закінчення терміну дії угоди, і назвав питання «Північного потоку-2» політичним і безпековим.

«Північний потік-2» – це зброя, я вважаю, що не помічати, що це небезпечна зброя не тільки для України, а й для всієї Європи – неправильно. Говорити про «Північний потік-2» як про економіку Україна точно не буде», – сказав президент.

За його словами, 23 серпня в Києві відбудеться зустріч міністрів енергетики України, Німеччини й США щодо транзиту газу через Україну.

«Ми справді обговорювали з канцлером питання щодо продовження транзиту газу через територію України після 2024 року. Поки що я вважаю, що це дуже загальні речі. Завтра буде важлива зустріч… Можливо, там з’являться більш конкретні речі», – сказав Зеленський.

Канцлер Німеччини 22 серпня перебуває в Україні з одноденним візитом. До Києва Анґела Меркель прибула після переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

Німеччина, яка є прихильником російського проєкту «Північний потік-2», і ще низка європейських країн, як і Росія, говорять про нього як про суто комерційний. Україна, а також низка інших європейських країн, а також США називають його натомість суто геополітичним і таким, що не має комерційного обґрунтування.

Критики газогону, зокрема, звертають увагу, що він має на меті пустити російський газ до Європи в обхід України і потенційно позбавити її значних сум плати за транзит, а також зробити її вразливою перед можливим російським воєнним нападом, запобіжником від якого нині ще є, зокрема, важливий транзитний маршрут російського газу до Європи українською територією.

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