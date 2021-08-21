«Хочемо відвертої розмови»: Кулеба розповів про теми переговорів із Меркель

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода про теми переговорів із канцлером Німеччини Анґелою Меркель під час її візиту до Києва 22 серпня.

«Ми готуємо наступні теми. «Нормандський формат», «Північний потік-2», європейська і євроатлантична інтеграція України… У спільній заяві німецько-американській, присвяченій «Північному потоку-2», ми не побачили достатньо чітких і зрозумілих формулювань стосовно того, як можна усунути ризики, створені для української безпеки, для безпеки української держави загалом з запуском «Північного потоку-2», якщо такий запуск таки відбудеться. Ми хочемо про це більш конкретно говорити», – розповів Дмитро Кулеба.

За словами міністра, він розуміє, що «Меркель робить по суті прощальне турне низкою країн, які були особливо важливі для її зовнішньої політики».

«Ми готуємося до переговорів з пані Меркель. Але ми маємо розуміти, що трошки більше, ніж через місяць в Німеччині буде новий уряд і новий канцлер. І я думаю, що пані Меркель буде дуже стримана в готовності брати на себе якісь додаткові зобов’язання. Але, безумовно, ми будемо порушувати всі питання, які становлять інтерес для України – як «нормандський формат» і як «Північний потік-2», і як розвиток торгівлі між нашими країнами», – наголосив український міністр.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель прибуває в Україну 22 серпня, через день після переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

Меркель і Путін на пресконференції після їхніх переговорів у Москві висловили відмінні позиції щодо України.

Зокрема, Путін у традиційному стилі Кремля говорив про гібридну агресію Росії проти України на частині Донбасу як про «внутрішньоукраїнський конфлікт» і висловлював звинувачення на адресу українського керівництва, ніби деякі його дії «суперечать мінським домовленостям» і ніби воно «вирішило в принципі відмовитися від мирного вирішення ситуації».

При цьому він заявив, що попросив Меркель у перебігу її майбутнього візиту в Київ 22 серпня «повпливати на українську сторону в плані виконання всіх узятих раніше зобов’язань».

Меркель, зі свого боку, говорячи про становище на частині сходу України, звернула увагу, що там продовжують гинути українські військові. За її словами, треба зберігати «мінський» формат переговорів про врегулювання і «не дати йому зайти в глухий кут». «Цього формату треба дбайливо дотримуватися, бо нічого іншого ми не маємо. Хоча поступ не такий, якого я б хотіла», – додала вона.

За її словами, вона виступає й за проведення зустрічей на найвищому рівні на ці теми, коли буде знайдений порядок денний таких зустрічей.

Як сказала Меркель, вона говоритиме про це і в перебігу свого візиту до України – «бо кожен маленький крок уперед може бути важливий». «Але дошка, яку ми маємо просвердлити, дуже, дуже товста, і є найрізноманітніші розчарування», – сказала канцлерка.

Крім того, Меркель згадала й про окупований Росією на порушення міжнародного права Крим – за її словами, негативне ставлення Німеччини до цього «самозрозуміле».

Також українська тема пролунала і в її словах щодо газопроводу «Північний потік-2» – в якому, як стверджував Путін, залишилося в його морській частині добудувати 15 кілометрів. Меркель назвала газогін «проєктом європейського характеру» і згадала про майбутні переговори щодо продовження транзиту російського газу до Європи через газотранспортну систему України, яку оминає «Північний потік-2», і після 2024 року, коли збігає термін нині чинного контракту на цей транзит. Як сказала Меркель, «ми маємо відповідальність» за продовження цього контракту, тому Німеччина призначила досвідченого посередника для цих переговорів, свого спецпредставника Ґеорґа Ґрафа Вальдерзеє.