Путін, Меркель і Зеленський: що означають для України переговори лідерів Росії та Німеччини

Ангела Меркель 20 серпня поговорила з Володимиром Путіним «про Україну без України» - визнають українські експерти та дипломати, з якими поговорило Радіо Свобода. Заяви російського президента вони оцінюють як «загрозливі» для України, а зі слів канцлерки Німеччини роблять висновок, що вона виступає за деескалацію на Донбасі, однак передовсім для того, щоб окреслити позицію своєї партії на виборах у Німеччині. Президент України Володимир Зеленський, який розраховує зустрітися з Меркель 22 серпня, не виключає, що вона «привезе гарантії» продовження газового транзиту через Україну.

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідала Росію з офіційним візитом: удвадцяте на цій посаді, й, припускають експерти, востаннє: у вересні спливає термін її повноважень.

Під час зустрічі Меркель з президентом Росії Володимиром Путіним ішлося про кілька гострих тем:

Події в Афганістані

Події в Білорусі

Доля ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального.

Добудова і запуск газогону «Північний потік-2», який з'єднає Росію та Німеччину

Врегулювання українсько-російського збройного конфлікту на Донбасі.

Меркель хоче пожвавлення «нормандського формату» і збереження транзиту через Україну

За підсумками зустрічі з Путіним Ангела Меркель нагадала про «нормандський формат» врегулювання конфлікту на Донбасі. І визнала, що він «у стагнації».

Нормандський формат – єдиний політичний формат у нашому розпорядженні. У цьому процесі спостерігається стагнація

«Нормандський формат – єдиний політичний формат, який є у нашому розпорядженні для того, щоб обговорювати конфліктні теми. У цьому процесі спостерігається стагнація, й на жаль, українські солдати продовжують гинути на лінії розмежування. І я виступаю за те, щоб зробити усе, щоб досягти пожвавлення (у процесі припинення українсько-російського військового конфлікту на Донбасі)», – заявила Меркель.

За її словами, вона обговорила з Путіним можливість проведення чергової зустрічі на високому рівні у «нормандському форматі», коли сторони погодять її порядок денний. І анонсувала, що під час свого наступного візиту до Києва 22 серпня вона виступатиме за створення такого порядку денного.

«Оскільки кожен маленький крок вперед може стати важливим. Але нам потрібно ще дуже багато чого зробити, й існують розчарування різного характеру», – сказала глава уряду Німеччини.

За словами німецької канцлерки, під час переговорів вона сказала про свою готовність здійснити прогрес у питанні мирного врегулювання на Донбасі у наступні тижні. Меркель уточнила, що Володимир Путін також розділив цю позицію.

Меркель розповіла, що обговорила з Путіним «документ, узгоджений Німеччиною та США», в якому, зокрема, йдеться про транзит газу через Україну після 2024 року.

Вона визнала, що в цьому питання Німеччина несе «певну відповідальність» і наголосила, що транзитний договір на постачання російського газу через Україну може і повинен бути продовжений на період після 2024 року.

Окрім того, Ангела Меркель закликала Путіна звільнити російського опозиціонера Олексія Навального.

Також канцлерка Німеччини попросила Путіна вплинути на рух «Талібан» для того, щоб забезпечити безпеку тих людей в Афганістані, які співпрацювали з місією НАТО в цій країні упродовж останніх 20 років.

Путін просить Меркель «вплинути на українську владу»

Володимир Путін за підсумками зустрічі з Ангелою Меркель зауважив, що він незадоволений позицією української влади, яка, стверджує він, робить перед іноземними партнерами одні заяви щодо Донбасу, а всередині країни – зовсім інші.

В Україні було ухвалено низку законів та підзаконних актів, які суперечать «мінським домовленостям»

«Не може не тривожити й те, що в Україні було ухвалено низку законів та підзаконних актів, які суперечать «мінським домовленостям». Складається враження, що керівництво цієї країни вирішило в принципі відмовитися від мирного вирішення ситуації», – заявив Путін.І закликав Ангелу Меркель «вплинути на українську сторону для виконання нею своїх зобов'язань», – під час майбутньої зустрічі федеральної канцлерки Німеччини з президентом України.

Що ж до «Північного потоку-2» та продовження транзиту газу Україною Володимир Путін заявив, що такий транзит «залежать від європейських покупців» та має враховувати технічний стан і екологічні характеристики українського маршруту.

«Я запевнив, що ми повністю виконаємо всі зобов'язання за транзитним договором, навіть після відходу Меркель з посади канцлера»,– пообіцяв Путін.

Але при цьому російський президент запевнив, що новий газогін на дві тисячі кілометрів коротший і уп'ятеро екологічніший, ніж український газовий маршрут.

«Однак ми готові і після 2024 року транзитувати газ через Україну, але повинні зрозуміти, на який термін і в якому обсязі, а для цього повинні зрозуміти від європейських партнерів, скільки вони готові закуповувати», – уточнив президент Росії.

Зеленський: «Я не очікую, що Меркель приїде з подарунками в Київ»

Цей візит відбувся за два дні до запланованої зустрічі генеральної канцлерки Німеччини з президентом України Володимиром Зеленським.

Відтак Зеленський не виключає, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель після візиту до Росії привезе в Київ певні гарантії енергетичної безпеки для його країни. Про це він сказав у інтерв'ю журналістам декількох західних та українських видань, частину якого оприлюднив офіційний сайт президента.

Сподіваюся, що Анґела Меркель та Володимир Путін досягнуть певної згоди, з якою вона прибуде до Києва

«Я не очікую, що канцлерка приїде з подарунками в Київ. Цього вона не робила навіть у минулі роки. Я сподіваюся, що Ангела Меркель та Володимир Путін досягнуть певної згоди, з якою вона прибуде до Києва. Це можуть бути гарантії для України. Наприклад те, що Росія погодиться на постачання мінімальних обсягів газу, що транспортуватиметься газопровідною системою України в ЄС», – висловив сподівання Зеленський.

Тактику Ангели Меркель у переговорах з Росією Зеленський вважає занадто м'якою.

«Зрозуміло, що вона намагається підтримувати відносини з Москвою. Це можна назвати прагматичним підходом. І вона хоче уникнути того, щоб під час виборів до Бундестагу 26 вересня дійшло до якихось сюрпризів. Росія має, як і раніше, вплив. Моя особиста думка, що канцлерка просуває дуже делікатний шлях балансування. Як на мене, то це аж занадто м'яко», – заявив журналістам президент України.

Експерти: не варто розраховувати, що Меркель захищатиме інтереси України

Про що свідчить розмова Меркель та Путіна напередодні зустрічі німецької канцлерки з Зеленським? І що вона означає для України?

Про це Радіо Свобода поговорило з українськими експертами.

Директор Інституту світової політики Євген Магда у цьому контексті згадав про принцип «не говорити про Україну без України», який офіційний Київ відстоював останні декілька років. Але водночас він закликав не драматизувати наслідки переговорів Меркель і Путіна.

«Принцип «не говорити про Україну без України порушили (вперше) не на цій зустрічі: подібні речі вже були. Занадто драматизувати не варто – закликає політолог – З іншого боку, Меркель орієнтується не так на власні політичні інтереси, як на результат партії «ХДС-ХСС» (на майбутніх виборах до Бундестагу). Виборчі перегони є напруженими, і Меркель намагається відпрацювати тему врегулювання конфлікту між Росією та Україною».

Ангела Меркель давно спілкується з Путіним, добре знає його, і він є зручним та зрозумілим співрозмовником для неї, зауважує Євген Магда.

Драматизувати це не варто, але не варто і розраховувати на те, що Меркель буде захищати інтереси України

«Драматизувати це не варто, але не варто і розраховувати на те, що Меркель буде захищати інтереси України. Тому що вона завжди і в усьому захищає інтереси насамперед Німеччини», – підсумовує аналітик.

Політолог Олеся Яхно, між тим, нагадує про те, що Ангела Меркель вже зустрічалася з Зеленським – у липні в Берліні. І якщо на той час вже було відомо про її поїздку до Москви, то Україна та Німеччина, ймовірно, «звірили годинники», сподівається вона.

Цього ж разу Меркель, імовірно, поінформує Зеленського про те, про що їй вдалося поговорити (і домовитися) з Путіним.

«Думаю, слід чекати інформування Ангелою Меркель про ту частину рішень, які стосуються України. Зокрема, вона просто поінформує Україну про позицію Путіна щодо Донбасу: у цьому питанні не вийде суттєво натиснути на Україну. Також вона озвучить позицію щодо «Північного потоку-2», на яку Україна, на жаль, навряд чи вплине. Йтиметься і про угоду (щодо збереження транзиту газу через Україну), яку погоджували США та Німеччина», окреслює експертка те, як вплине розмова Меркель і Путіна на порядок денний зустрічі Меркель та Зеленського.

Заяви Ангели Меркель та Володимира Путіна до та після їхньої розмови не виглядають надто оптимістично, визнає експертка. На її думку, слова російського президента є непрямим свідченням того, що Кремль розгортатиме свою агресію проти України після добудови «Північного потоку-2» та завершення виборів у Німеччині.

«Меркель іде з посади не з надто хорошими результатами – з української точки зору. Навіть її публічні заяви, які ми чули під час розмови «з Україною і про Україну» – в них ішлося про «формулу Штайнмаєра», наприклад, та про нібито недостатні дії з боку України. Проблема – в погодженні важливих питань, в процесі комунікації між Києвом і Берліном, а не в самому візиті (Меркель до Москви)», – визнає Олеся Яхно.

Ангела Меркель не планує долучатися до української «Кримської платформи», натомість вона просуватиме свої позиції в розмові з українським президентом, припустив у інтерв'ю Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Меркель сама не є великим прихильником «Північного потоку-2», це я від неї особисто чув. Але вона послідовно просуває інтереси німецького бізнесу і значної частини німецького політикуму, які хочуть збільшити важливість свого газового хабу. І які, на жаль, дивляться, чи не буде подальшої нестабільності навколо України і в Україні. Ангела Меркель спробує переконати Зеленського прийняти її позицію з деяких ключових питань», – прогнозує Клімкін.

Заяви російської сторони після переговорів Меркель і Путіна звучать загрозливо для України, наголошує український дипломат, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Путін у своїй прямій мові стверджує, що українська влада відмовляється від мирного врегулювання на Донбасі. Це звучить загрозливо: бо попри мовчанку української влади, ми знаємо про посилення обстрілів української території російськими найманцями», – каже він.

Цей факт, а також заяви Путіна можуть свідчити про намір посилювати агресію проти України після добудови російського газогону «Північний потік-2».

З іншого боку, заява Ангели Меркель про те, що «нормандський формат» фактично мертвий, а українські солдати продовжують гинути на Донбасі – «була прямим пасом проти Путіна, але він його відбив», оцінює дипломат перебіг розмови двох лідерів держав.

За словами Володимира Омеляна, Путін просить Меркель повпливати на українську владу, тоді як мало бути навпаки – «вона мала впливати на владу російську».

Після переговорів Путіна-Меркель, а також після заяв представників США щодо подій в Афганістані Володимир Омелян не виключає, що Захід воліє більше займатися власними питаннями, аніж реагувати на ситуацію у світі загалом.

«Я хотів би, щоб моя теорія не справдилася. Але здається, що захід хоче закритися в своїх кордонах - і реагувати на події у світі чи політичними, чи економічними інтервенціями. А фізична присутність заходу буде зменшуватися, зокрема і в регіоні Центральної та східної Європи. І це дуже тривожить».

З іншого боку, зауважує Володимир Омелян, «Україна – це не Афганістан: вона є частиною Заходу», оскільки вона сама бореться та протистоїть російському агресору. Але в нинішній ситуації саме від зусиль української влади та українців залежить, чи Захід сприйматиме Україну як свою невід'ємну частину, вважає експосадовець чи просто дбатиме про її стабільність як буферної території, здатної експортувати продовольство, руду та інші ресурси.