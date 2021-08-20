Перед приїздом Меркель Путін говорив про Донбас із Макроном

Президент Росії Володимир Путін увечері 18 серпня провів телефонні переговори з французьким колегою Емманюелем Макроном, повідомляє сайт Кремля. Згідно з повідомленням, центральною темою розмови була ситуація в Афганістані після «приходу до влади руху талібів». Також сторони обговорили інші питання, серед яких і ситуація на Донбасі, яку в Москві називають «внутрішньоукраїнською кризою».

За даними пресслужби російського лідера, «Путін звернув увагу на деструктивні дії Києва, який останнім часом цілеспрямовано загострює ситуацію на лінії розмежування, а також тиражує провокаційні законодавчі ініціативи, які прямо суперечать Мінським угодам».

Телефонна розмова Путіна та Макрона передує приїзду до Москви канцлера Німеччини Анґели Меркель, для якої це буде останній офіційний візит до Росії перед закінченням політичної кар’єри.

Меркель і Путін обговорять двосторонні відносини, пандемію COVID-19 і міжнародні питання, такі як ситуація в Афганістані та виконання Мінських домовленостей. Серед очікуваних тем також завершення будівництва «Північного потоку-2».

22 серпня, після візиту до Росії, Меркель вирушить в Україну на зустріч з президентом Володимиром Зеленським.