«Одна справа – побудувати газопровід, а інша – запустити його» – Зеленський про «Північний потік-2»

Україна використає час, необхідний для запуску газопроводу «Північний потік-2», заявив президент Володимир Зеленський. Про це він розповів в інтерв’ю виданням з країн «нормандської четвірки» та США – Washington Post, Liberation, Funke Media, «НВ» та «Новій газеті», передає Офіс президента.

«Це (запуск газопроводу – ред.) довгий шлях, навіть якщо до повного завершення «Північного потоку-2» залишається 1% робіт. Одна справа – побудувати газопровід, а інша – запустити його, на це потрібен час. Необхідно дотримуватися норм міжнародного права та міжнародних енергетичних стандартів. Потрібно враховувати також гарантії. Ми використаємо час для захисту власних інтересів», – сказав Зеленський.

Він додав, що тема «Північного потоку-2» буде однією з пріоритетних під час його зустрічі з президентом США Джозефом Байденом у Вашингтоні. При цьому президент вважає, що навіть завершення будівництва трубопроводу не дає гарантії, що він запрацює.

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За словами Зеленського, Україна може втратити близько 2 мільярдів доларів на рік в разі припинення транзиту газу через її газотранспортну систему. Це також може призвести до зростання цін на газ для українських споживачів.

Водночас він припустив, що Україна може перейти на відновлювані джерела енергії за кілька років, якщо будуть налагоджені процеси дешевого виробництва «зеленого» водню.

10 червня компанія-оператор газопроводу Nord Stream 2 AG заявила про завершення будівництва морської частини першої нитки цього газогону з загалом двох. Це означає, що він може бути відносно ближчим часом запущеним в експлуатацію.

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Росія, а також прихильники газопроводу, що прокладається дном Балтійського моря в обхід України й інших транзитних держав, у Німеччині й кількох інших країнах Європи називають його виключно комерційним проєктом. Україна, США, низка інших країн Євросоюзу і керівництво ЄС заявляють, що цей проєкт суто політичний і не має економічного обґрунтування.

США і Німеччина після досягнення домовленостей про умови завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2» опублікували 21 липня спільну заяву, яка містить обіцянки Україні. Документ має назву «Спільна заява США і Німеччини на підтримку України, європейської енергетичної безпеки і наших кліматичних цілей».