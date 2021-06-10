Укладання першої нитки «Північного потоку-2» завершене – компанія-оператор

Будівництво морської частини першої нитки газопроводу «Північний потік-2» дном Балтійського моря з Росії до Німеччини завершене, повідомила компанія-оператор трубопроводу Nord Stream 2.

За її повідомленням, 10 червня укладені з боку Росії і Німеччини морські секції газопроводу були з’єднані між собою. З 11 червня почнуться пусконалагоджувальні роботи із заповнення газопроводу газом.

Це не означає, що газопровід буде найближчим часом запущений в експлуатацію. За повідомленням компанії, пусконалагоджувальні роботи триватимуть кілька місяців. Крім того, газопровід повинен пройти сертифікацію й інші процедури.

Триває укладання труб другої нитки газопроводу, додали в компанії.

Про завершення прокладання труб першої нитки газопроводу повідомив 4 червня в прямому ефірі російський президент Володимир Путін. Це стало несподіванкою, оскільки раніше повідомлялося, що залишається укласти ще кілька десятків кілометрів труб.

Укладання труб було зупинене в грудні 2019 року більш ніж на рік через загрозу санкцій США. На початку 2021 року роботи відновили російські судна. Вони, як і компанії-власники, були внесені Вашингтоном до списку санкцій. США, проте, вирішили не накладати санкції на компанію-оператора «Північного потоку-2», засновану російським «Газпромом».

Адміністрація США підкреслює, що виступає проти спорудження газопроводу, вважаючи його загрозою енергетичній безпеці ЄС і України. Однак і президент США Джо Байден, і держсекретар Ентоні Блінкен заявляли, що перешкодити добудові газопроводу за допомогою санкцій було б проблематично, крім того, санкції проти німецьких компаній, що беруть участь в будівництві, могли б торкнутися співпраці США і Німеччини.

Вашингтон і Берлін продовжують переговори про долю проєкту – зокрема, про можливі гарантії Україні, які могли б стати умовою початку його експлуатації. Ні про які конкретні рішення поки що не оголошено. Влада Німеччини підтримує добудову газопроводу.