Україна не змінюватиме транзитну стратегію через «Північний потік-2» – Вітренко

Україна не планує змінювати транзитну газову стратегію та наполягатиме на неможливості запуску трубопроводу «Північний потік-2». Як заявив, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, ця проблема, найімовірніше, обговорюватиметься на зустрічі двох президентів – Джо Байдена і Володимира Зеленського в США.

«На наша думку цей геополітичний проєкт має буде зупинений, в тому числі завдяки санкціям Сполучених Штатів», – заявив Вітренко під час відвідин морського нафтового терміналу «Південний» (Одеська область).

Вітренко також додав: «Ми продовжуємо роботу із парламентарями США – конгресменами і сенаторами. Ми переконуємо їх, що має відбутися накладення дієвих санкцій на оператора цього проєкту Nordstream AG, для того, щоб газ по цьому трубопроводу не йшов в Європу в обхід України».

За його словами, оператор не повинен отримати сертифікат на роботу в Європі, а Україна не веде ніяких переговорів про компенсації.

Україна планує здійснити «зелений перехід» впродовж 15 років, але для того, щоб його здійснити, потрібно вкладати десятки мільярдів доларів, які країна отримує від транзиту газу, повідомив Вітренко.

«Також до України найближчими днями приїжджає канцлер Німеччини Ангела Меркель, з нею ці питання також будуть обговорюватися», – додав голова правління.

В підземних сховищах газу України зараз майже 18 мільярдів кубометрів газу – це приблизно на 2 мільярда більше, аніж було кілька років тому перед опалювальним сезоном, вказав Вітренко.

10 червня компанія-оператор газопроводу Nord Stream 2 AG заявила про завершення будівництва морської частини першої нитки цього газогону з загалом двох. Це означає, що він може бути відносно ближчим часом бути запущеним в експлуатацію.

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Росія, а також прихильники газопроводу, що прокладається дном Балтійського моря в обхід України й інших транзитних держав, у Німеччині й кількох інших країнах Європи називають його виключно комерційним проєктом. Україна, США, низка інших країн Євросоюзу і керівництво ЄС заявляють, що цей проєкт суто політичний і не має економічного обґрунтування.

США і Німеччина після досягнення домовленостей про умови завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2» опублікували 21 липня спільну заяву, яка містить обіцянки Україні. Документ має назву «Спільна заява США і Німеччини на підтримку України, європейської енергетичної безпеки і наших кліматичних цілей».

США і Німеччина також вважають, що в інтересах України і Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року, коли закінчується термін чинної угоди про цей транзит. Німеччина зобов’язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну на термін іще до 10 років і призначити для цієї мети спеціального представника. Переговори щодо цього питання повинні розпочатися якомога швидше, але не пізніше ніж 1 вересня.