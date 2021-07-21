США та Німеччина виступили зі спільною заявою на підтримку України

США та Німеччина після досягнення домовленостей про умови завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2» опублікували 21 липня спільну заяву, яка містить обіцянки Україні. Документ під назвою «Спільна заява США та Німеччини на підтримку України, європейської енергетичної безпеки і наших кліматичних цілей» оприлюднили Держдепартамент США та міністерство закордонних справ Німеччини.

«Сполучені Штати заявляють про свою підтримку зусиль Німеччини і Франції щодо досягнення миру на сході України в рамках нормандського формату. Німеччина активізує свої зусилля в рамках нормандського формату, щоб забезпечити виконання Мінських угод», – ідеться в тексті.

У документі вказано: «Якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або вчинить подальші агресивні дії проти України, Німеччина буде діяти на національному рівні і закликати Європейський союз до ухвалення ефективних заходів, включно із санкціями, щоб обмежити російський потенціал для експорту до Європи в енергетичному секторі, включаючи газ, або вжити ефективних заходів в інших економічно важливих сферах».

США і Німеччина вважають, що в інтересах України і Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов’язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до 10 років і призначити для цієї мети спеціального представника. Переговори щодо цього питання повинні розпочатися якомога швидше, але не пізніше ніж 1 вересня.

Німеччина також бере зобов’язання створити і управляти Зеленим фондом для України, який сприятиме її енергетичному переходу, енергоефективності та енергетичній безпеці. Німеччина і США будуть прагнути заохочувати і підтримувати інвестиції в Зелений фонд на суму не менше 1 мільярда доларів США, в тому числі від третіх сторін, зокрема, приватний сектору. Німеччина зробить до цього фонду грантовий внесок на суму не менше 175 мільйонів доларів і працюватиме над збільшенням своїх внесків у найближчі роки.

Добудова газопроводу «Північний потік-2» і продовження транзиту російського газу через територію України були темами телефонної розмови, яка відбулася ввечері 21 липня між канцлером Німеччини Анґелою Меркель та президентом Росії Володимиром Путіним. Це сталося після того, як із Вашингтона надійшли перші повідомлення про те, що США та Німеччина узгодили деталі добудови газопроводу, який постачатиме російський газ до Німеччини по дну Балтійського моря – в обхід України, Польщі чи інших транзитних країн.

За словами речника Держдепартаменту США Неда Прайса, під час обговорення деталей угоди між Вашингтоном і Берліном «німці висунули корисні пропозиції, і ми змогли досягти прогресу в кроках для досягнення цієї спільної мети, ця спільна мета полягала в тому, щоб Росія не могла використовувати енергію як зброю».

В адміністрації США і раніше заявляли, що газопровід Nord Stream 2 не має стати новою зброєю чи інструментом впливу для Кремля.