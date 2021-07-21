В України є свій голос – радник Держдепу США про статтю Politico

Радник Державного департаменту США Дерек Шолле спростовує інформацію, опубліковану у виданні Politico, нібито адміністрація США закликала Україну утриматися від критики «Північного потоку-2». Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода під час свого візиту до Києва 21 липня.

На запитання, чи дійсно Вашингтон тисне на Україну в цьому питанні, Шолле відповів: «Ні. Україна – демократична країна, в неї є свій голос. Ми прагнемо близького і конструктивного партнерства з нашими українськими друзями. Такого, в якому ми відстоювали б наші спільні інтереси та цінності».

Радіо Свобода також запитало в радника Державного департаменту США, чи відповідає дійсності інформація, викладена в статті The Wall Street Journal – що США та Німеччина погодили перелік заходів із підтримки України на тлі фінальної стадії будівництва «Північного потоку-2».

«Ми дійсно обговорювали з нашими німецькими колегами питання енергетичної безпеки України. Важливою є реальна і значна практична допомога Україні. Я поки не можу говорити про конкретику. Але це буде істотна підтримка її енергетичного сектору, яка гарантувала б енергетичну безпеку, ефективність та незалежність» – зазначив він.

Ексклюзивне інтерв’ю з Дереком Шолле читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода незабаром.

Аналітичне видання Politico опублікувало ввечері у вівторок матеріал під назвою «США схиляє Україну мовчати щодо російського газопроводу». Автори – репортерка Politico Бетсі Вудраф Свон, репортер Vox у Білому Домі Алекс Ворд та репортер Politico у Конгресі Ендрю Десідеріо.

Посилаючись на чотри власних джерела, Politico пише, що у розпал напружених переговорів з Берліном щодо суперечливого трубопроводу «Північного потоку-2» адміністрація Джо Байдена просить Україну мовчати про свою незгоду. «І Україна не в захваті», – додають журналісти.

США офіційно просигналізували, що не мають надії зупинити впровадження цього проєкту, і зараз намагаються стримати руйнівні наслідки, уклавши велику угоду з Німеччиною.

«Американські чиновники вказали, що публічна пртидія майбутній угоді може зашкодити двостороннім відносинам Вашингтон-Київ, зазначають ці джерела. Чиновники також закликали українців не обговорювати з Конгресом потенційні плани США та Німеччини. Високопоставлений чиновник адміністрації зауважив, що це не зовсім так, і ситуація має більше нюансів, але відмовився ділитися детальнішими деталями переговорів чиновників США зі своїми українськими колегами», – йдеться у матеріалі Politico.

20 липня стало відомо, що Сполучені Штати і Німеччина близькі до домовленості, яка дозволить їм остаточно врегулювати розбіжності щодо газопроводу «Північний потік-2», по якому російський газ будуть поставляти у Німеччину. Про її досягнення можуть оголосити в найближчі дні, повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на свої джерела в Білому домі.

Згідно з джерелами Reuters, обидві країни оголосять про значні інвестиції, які сприятимуть модернізації енергетичної інфраструктури України, що забезпечить енергетичну безпеку країни. Німеччина також має намір дати гарантії поставок Україні природного газу в разі припинення його подачі з Росії.

За словами співрозмовників Reuters, Вашингтон хоче попередньо переконатися, що Київ підтримує цю домовленість.

У травні адміністрація Джо Байдена вирішила не вводити санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG-оператора газопроводу і її керівництва, виходячи з національних інтересів Сполучених Штатів, незважаючи на те, що компанія порушувала американські санкційні закони. Рішення адміністрації було зустрінуте різкою критикою з боку американських законодавців, які вимагають запровадження санкцій. Експерти кажуть, що об’єктом санкцій може стати навіть діючий газопровід, якщо США і Німеччина не зможуть вирішити розбіжності.