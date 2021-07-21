В Офісі президента прокоментували дані Politico, що США просять Україну не критикувати «Північний потік-2»

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував Радіо Свобода матеріал американського видання Politico, в якому чотири наближені до переговорів джерела повідомляють, що адміністрація США закликала Україну утриматися від критики «Північного потоку-2».

В Офісі президента «не розглядають цю історію як чорно-білу», адже Росія вкладає чималі ресурси в просування свого бачення ситуації, каже Подоляк. Для цього Кремль «професійно пропагандистськи та лобістськи тисне на різні еліти в різних країнах», додає радник керівника Офісу президента.

«Тим не менше, Україна отримує різні сигнали на різних рівнях, і також на різних рівнях продовжується робота для того, щоб не допустити реалізації «Північного потоку-2» в тому вигляді, як розраховують у керівництві Росії. Ця історія загалом не тільки про Україну, але й про Польщу, Литву, Словаччину та Європу в цілому. І не тільки про політику та дипломатію, але й про юриспруденцію. І не тільки ми цим займаємось – Росія вкладається зі свого боку кулуарно у те, щоб досягти своїх цілей», – каже Подоляк.

Ситуація ще у розвитку, адже «не можуть двоє за спинами усіх відповісти на всі питання, які стосуються усіх», говорить радник керівника Офісу президента. Прояснити цю ситуацію повністю можна тільки під час візиту президента України до Вашингтона, який має відбутися найближчим часом, резюмує Подоляк.

Аналітичне видання Politico опублікувало ввечері у вівторок матеріал під назвою «США схиляє Україну мовчати щодо російського газопроводу». Автори – репортерка Politico Бетсі Вудраф Свон, репортер Vox у Білому Домі Алекс Ворд та репортер Politico у Конгресі Ендрю Десідеріо.

Посилаючись на чотри власних джерела, Politico пише, що у розпал напружених переговорів з Берліном щодо суперечливого трубопроводу «Північного потоку-2» адміністрація Джо Байдена просить Україну мовчати про свою незгоду. «І Україна не в захваті», – додають журналісти.

США офіційно просигналізували, що не мають надії зупинити впровадження цього проєкту, і зараз намагаються стримати руйнівні наслідки, уклавши велику угоду з Німеччиною.

«Американські чиновники вказали, що публічна пртидія майбутній угоді може зашкодити двостороннім відносинам Вашингтон-Київ, зазначають ці джерела. Чиновники також закликали українців не обговорювати з Конгресом потенційні плани США та Німеччини. Високопоставлений чиновник адміністрації зауважив, що це не зовсім так, і ситуація має більше нюансів, але відмовився ділитися детальнішими деталями переговорів чиновників США зі своїми українськими колегами», – йдеться у матеріалі Politico.

20 липня стало відомо, що Сполучені Штати і Німеччина близькі до домовленості, яка дозволить їм остаточно врегулювати розбіжності щодо газопроводу «Північний потік-2», по якому російський газ будуть поставляти у Німеччину. Про її досягнення можуть оголосити в найближчі дні, повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на свої джерела в Білому домі.

Згідно з джерелами Reuters, обидві країни оголосять про значні інвестиції, які сприятимуть модернізації енергетичної інфраструктури України, що забезпечить енергетичну безпеку країни. Німеччина також має намір дати гарантії поставок Україні природного газу в разі припинення його подачі з Росії.

За словами співрозмовників Reuters, Вашингтон хоче попередньо переконатися, що Київ підтримує цю домовленість.

У травні адміністрація Джо Байдена вирішила не вводити санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG-оператора газопроводу і її керівництва, виходячи з національних інтересів Сполучених Штатів, незважаючи на те, що компанія порушувала американські санкційні закони. Рішення адміністрації було зустрінуте різкою критикою з боку американських законодавців, які вимагають запровадження санкцій. Експерти кажуть, що об’єктом санкцій може стати навіть діючий газопровід, якщо США і Німеччина не зможуть вирішити розбіжності.