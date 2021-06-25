Зеленський розповів, про що збирається говорити з Байденом

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що збирається голорити з американським лідером Джо Байденом. Про це він сказав в ефірі програми «VIP з Наталією Мосейчук» на телеканалі «1+1».

«У нас декілька блоків, які ми повинні обговорити. Зокрема, це безпековий блок. Я ще раз підтверджу, що це питання не тільки ПДЧ – це питання наших двосторонніх відносин, питання оборонного меморандуму між нашими країнами. Питання «Північного потоку-2» – я впевнений, що це безпекове питання, я це поєдную. Питання Донбасу. Питання Криму й безпеки на Чорноморському й Азовському узбережжі. Питання українського флоту», – сказав Зеленський.

Він також додав, що має намір просити про збільшення військової допомоги Україні, а також обговорити економічні питання.

«Для нас дуже важлива підтримка МВФ. Але я хочу з політики перевести (розмову, – ред.) конкретно на економіку та реформи. І на те, що є якісь структурні маяки, і якщо ми про них домовились, то ми з МВФ партнери», – заявив Зеленський.

Як заявляв глава МЗС України Дмитро Кулеба, зустріч президентів США й України планується на кінець липня в США.

Байден і Зеленський поспілкувалися телефоном 7 червня. За повідомленням Білого дому, під час розмови Байден заявив Зеленському, що планує зустрітися з ним після саміту з Путіним.