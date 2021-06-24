Зеленський підписав указ про санкції проти Фірташа, Фукса, соратників Путіна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа, а також проти російських високопосадовців і олігархів. Документ опублікований на сайті президента 24 червня.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», – йдеться в указі.

Серед запроваджених обмежень – блокування активів, обмеження торговельних операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання або зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.



Загалом, за поданням Служби безпеки України, санкції запроваджуються проти 538 фізичних і 540 юридичних осіб.

Серед інших осіб у переліку: генеральний директор російської держкорпорації «Ростех» Сергій Чемезов, російський олігарх Олег Дерипаска, давні знайомі російського президента Володимира Путіна олігархи Аркадій і Борис Ротенберги, голова правління «Газпром» Олексій Міллер, бойовик Ігор Безлер, члена ПВК «Вагнера» Дмитро Уткін, голова «Росгвардії» Віктор Золотов.

У документі зазначено, що він набирає чинності з дня опублікування. Санкції запроваджують на три роки або безстроково.

Про те, що Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити максимальний комплект санкцій проти Павла Фукса і Дмитра Фірташа, 18 червня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання ради.

Павло Фукс назвав санкції «помстою Данілова» і заявив, що оскаржить їх у суді.

Дмитро Фірташ, за словами його адвоката, «категорично заперечує звинувачення», про які йшлося у рішенні Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження проти нього санкцій.