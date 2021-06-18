Санкції РНБО: Павло Фукс називає їх «помстою Данілова» і каже, що оскаржить у суді

Російсько-український бізнесмен Павло Фукс, щодо якого були анонсовані санкції Ради національної безпеки і оборони України, заявив, що буде оскаржувати їх у судовому порядку.

«Я буду захищати свою репутацію в українських і міжнародних судах», – написав він у телеґрамі.

Фукс нагадав, що коли 2018 року Росія запровадила санкції проти 322 українських політиків і бізнесменів, він теж опинився в тому списку, і окремим дописом оприлюднив той російський документ.

Він також вкотре заявив, що «не мав і не має ніякого стосунку» до компанії «Голден Деррік» – саме причетністю до цієї компанії в галузі газовидобування і незаконним отриманням ліцензій на таке видобування пояснив санкції проти Фукса секретар РНБО Олексій Данілов.

А в ефірі телеканалу «Україна 24» Фукс заявив, що ці санкції є, на його думку, «особистою помстою Данілова».

Як твердив Фукс, Данілов є, мовляв, партнером бізнесмена Михайла Бродського, з яким Фукс раніше судився і, як він повідомив, виграв позов про захист честі й гідності на суму 300 тисяч гривень.

Раніше 18 червня на брифінгу після засідання РНБО її секретар Олексій Данілов, серед іншого, повідомив, що РНБО вирішила накласти санкції, зокрема, на «російського бізнесмена Павла Фукса», як він висловився.

Він розповів, не називаючи прізвища, про те, що наприкінці 2018 року одна людина за короткий проміжок часу зареєструвала 19 компаній в одній квартирі панельного будинку в місті Олександрії, і через дуже короткий проміжок часу ця ж людина отримала 19 ліцензій на вуглеводні, яких їхні власники були позбавлені на попередніх засіданнях РНБО.

«Ми вважаємо, що за цими діями стоять представники Росії, ми на цьому наголошували на наших засіданнях. І сьогодні як результат цих перевірок відносно російського бізнесмена Павла Фукса був запроваджений повний комплект санкцій, які ми можемо застосувати згідно з нашим законодавством саме за участь у цих процесах, і я думаю, що найближчим часом після указу президента ви все це побачите», – сказав Данілов.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо причин запровадження санкцій, Данілов сказав: що стосується Фукса, санкції накладені за ситуацію, пов’язану з газовидобувною компанією «Голден Деррік» – «це ліцензії, про які йшлося: людина, яка за один день усе це отримала, подала в суд на указ президента». «Ми ще раз наголошуємо, що ми не допустимо, щоб люди в незаконний спосіб отримували такі преференції від держави, і немає значення, коли це відбувалося, чи за часів президента Януковича, чи за президента Порошенка, – надра – це стратегічний ресурс нашої держави», – заявив секретар РНБО.

Павло Фукс, родом із Харкова, який має впливові політичні зв’язки, заробив статки в галузі нерухомості в Росії, але попередніми роками був змушений виїхати звідти й повернутися в Україну. За його словами, 2015 року він отримав українське громадянство і 2017-го відмовився від російського. 2019 року в Росії його оголосили в розшук.

За даними українських ЗМІ, «Голден Деррік» – компанія, пов’язана з друзями колишнього президента Віктора Януковича, – отримала понад 20 ліцензій 2011 року, коли він прийшов до влади (пізніше була перейменована на «Іст Юроуп Петролеум»). Українська преса повідомляла, що після втечі Януковича до Росії внаслідок протестного проєвропейського і антикорупційного Майдану у 2014 році багато з цих ліцензій опинилися в руках Павла Фукса. Попри низку журналістських розслідувань, Фукс продовжує заперечувати будь-який стосунок до компанії «Голден Деррік».