У Росії оголосили в розшук бізнесмена Павла Фукса

Поліція Москви оголосила в розшук у справі про шахрайство власника «Моссітігрупп», бізнесмена Павла Фукса, повідомила російська інформагенція ТАСС з посиланням на пресслужбу Таганського суду Москви.

«У провадженні суду перебуває матеріал про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (заочно) щодо Фукса Павла Яковича, обвинуваченого за ч. 4 ст. 159 КК РФ. Він оголошений у розшук. Судове засідання призначене на 11 жовтня», – сказала представниця суду.

Деталі кримінальної справи не повідомляються.

Павло Фукс у 2017 році, згідно з рейтингом українського журналу «Фокус», мав 24-ту позицію в рейтингу 100 найбагатших людей України зі статком 270 мільйонів доларів. У сферу його інтересів входить девелоперський, банківський бізнес і нафтогазова галузь. У листопаді 2018 року були введені російські санкції проти 322 громадян України, включаючи Павла Фукса.

За даними програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»), Фукс у 2019 році разом із партнерами по компанії «Укрнафтобуріння» був учасником державного конкурсу на залучення приватного партнера для розробки і видобування нафти та газу на найбільшій за площею ділянці «Дельфін» на Чорноморському шельфі. У грудні 2017 року журналісти стали свідками відвідин Фуксом Адміністрації президента.