РНБО запроваджує повний комплект санкцій проти Фукса і Фірташа – Данілов

Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити максимальний комплект санкцій проти російського бізнесмена Павла Фукса і українського бізнесмена Дмитра Фірташа, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання ради.

Він розповів, не називаючи прізвища, про те, що наприкінці 2018 року одна людина за короткий проміжок часу зареєструвала 19 компаній в одній квартирі панельного будинку в місті Олександрії, і через дуже короткий проміжок часу ця ж людина отримала 19 ліцензій на вуглеводні, яких їхні власники були позбавлені на попередніх засіданнях РНБО.

«Ми вважаємо, що за цими діями стоять представники Росії, ми на цьому наголошували на наших засіданнях. І сьогодні як результат цих перевірок відносно російського бізнесмена Павла Фукса був запроваджений повний комплект санкцій, які ми можемо застосувати згідно з нашим законодавством саме за участь у цих процесах, і я думаю, що найближчим часом після указу президента ви все це побачите», – сказав Данілов.

«Крім того, хотів би додати, що сьогодні були запроваджені санкції відносно Дмитра Фірташа – повний пакет санкцій, які може наша країна застосувати відносно цього пана». – додав він.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо причин запровадження санкцій проти цих двох осіб, Данілов сказав: «Що стосується Фірташа – це його участь у титановому бізнесі, це постачання сировини, яка потім іде, і це відслідковано нашими розвідниками, Службою безпеки, на військові підприємства Росії, і ми не можемо допустити, щоб це продовжувалося. А це продовжувалося доволі довго. До речі, ми сьогодні, крім Фірташа, наклали санкції на ті підприємства, які безпосередньо афілійовані в військово-промисловий комплекс Росії і які використовують цей титан саме в військовій сфері».

Що стосується Фукса, то, сказав Данілов, санкції накладені за ситуацію, пов’язану з газовидобувною компанією «Голден Деррік» – «це ліцензії, про які йшлося: людина, яка за один день усе це отримала, подала в суд на указ президента». «Ми ще раз наголошуємо, що ми не допустимо, щоб люди, які в незаконний спосіб отримували такі преференції від держави, і немає значення, коли це відбувалося, чи за часів президента Януковича, чи за президента Порошенка, – надра – це стратегічний ресурс нашої держави», – заявив секретар РНБО.

Дмитро Фірташ був, серед іншого, прямим власником підприємства «Кримський титан», що розташоване в нині окупованому Криму і перереєстроване за російським законодавством, до 2016 року. Компанія живе і за українськими законами – користується пільгами кримської «вільної економічної зони», яку запровадили від початку окупації. За повідомленнями, нині підприємство зареєстроване на бізнес-оточення Фірташа.

За даними українських ЗМІ, «Голден Деррік» – компанія, пов’язана з друзями колишнього президента Віктора Януковича, отримала понад 20 ліцензій 2011 року, коли він прийшов до влади (пізніше була перейменована на «Іст Юроуп Петролеум»). Українська преса повідомляла, що після втечі Януковича до Росії після протестного проєвропейського і антикорупційного Майдану у 2014 році багато з цих ліцензій опинилися в руках Павла Фукса, бізнесмена з впливовими політичними зв’язками, який заробив статки в галузі нерухомості в Росії. Попри низку журналістських розслідувань, Павло Фукс продовжував заперечувати будь-який стосунок до компанії «Голден Деррік».