«Прийом громадян». Хто ходить до «куратора енергетики» Ігоря Кононенка

У медіа неодноразово йшлося про те, що бізнес-партнер Петра Порошенка, народний депутат Ігор Кононенко, користуючись своєю впливовістю, виконує роль куратора однієї з найбільш грошовитих сфер у житті держави – енергетичної. Маючи вплив та контроль над профільними державними службами, що регулюють цей ринок, від імені влади він веде перемовини з власниками енергетичного бізнесу. «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший) зафіксували факти, які підтверджують те, що Кононенко в оточенні президента справді є куратором української енергетики.

«Ігор Кононенко – найвпливовіша фігура в оточенні Петра Порошенка: саме в тих напрямках діяльності, де особисто сам президент не може фігурувати і не може виступати провайдером якихось операцій, – розставляє крапки на «і» журналіст інтернет-видання «Наші гроші» Юрій Ніколов. – Ігор Кононенко постійно звучить в історіях, пов’язаних з енергетикою де потрібен неофіційний так званий вплив».

Виступаючи переговорником від влади з власниками енергетичного бізнесу, Ігор Кононенко сам формально у цих схемах не фігурує. Як це можна проілюструвати? Тож «Схеми» придивились до зустрічей впливового політика.

Так, увечері 6 червня знімальна група «Схем» помітила автомобіль народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Ігоря Кононенка біля одного зі столичних офісів.

Вулиця Електриків, 29. За цією адресою зареєстрована бiзнес-iмперiя президента України Петра Порошенка і його найближчих друзiв та бiзнес-партнерiв Олега Гладковського й Iгоря Кононенка. І, як виявили журналісти, офіс останнього теж саме тут.

До офісної будівлі згодом під’їхав і кортеж близького соратника Кононенка, також народного депутата від президентської фракції Олександра Грановського.

А згодом туди ж під'їхав кортеж колишнього росiйського, а нинi українського впливового бiзнесмена Павла Фукса, про якого неодноразово розповідали «Схеми».

Бiльш нiж за годину Олександр Грановський залишив будівлю.

А невдовзі за ним, схоже, вийшов і Павло Фукс. Та побачити цього «Схемам» не вдалось, адже охоронцi бізнесмена помiтили журналістів. Знімальній групі довелось поїхати звідти на кілька хвилин. Після повернення на парковці вже не було анi автівок, якими користується Павло Фукс, ані машини Ігоря Кононенка.

Загадка Фукса

Бізнесмен Павло Фукс народився у Харкові, однак тривалий час прожив у Москві і саме там заробив свій капітал. Говорити про колишнього російського підприємця українські ЗМІ почали у 2015 році.

Відтоді журналісти неодноразово писали про перехід під контроль бізнесмена низки українських компаній, якими раніше володіли посадовці часів Януковича. Зокрема, про бізнес, пов’язаний з видобутком газу з українських надр.

«Наскільки стверджують джерела, під його контролем на ринку опинилася компанія Golden Derrick, яка раніше належала міністру енергетики часів Януковича Едуарду Ставицькому», – розповідає головний редактор «РБК-Україна» Сергій Щербина.

Коли Янукович був президентом, а Едуард Ставицький міністром екології, – компанія з їхньої орбіти Golden Derrick отримала ліцензії на право добувати газ з українських надр без жодного конкурсу, що дало підстави новій владі ці ліцензії у фірми забрати. Втім, коли у компанії з’явився новий власник – ситуація відігралась у зворотньому напрямку. І цей газовидобувний бізнес, від початку збудований за сумнівних обставин, знову пішов різко вгору.

«Усі ці ділянки були отримані Golden Derrick у 2011-12 роках за Саші Януковича. Потім усі ці ділянки були відібрані у Golden Derrick в 2014-15 роках. І усі ці ділянки відновлені в 2016-17 роках, – зазначає журналіст Дмитро Рясний, який досліджує діяльність цієї компанії ще з 2012 року, коли її контролювало близьке оточення Януковича. – З точки зору того, що Golden Derrick непристойно активно розвивається і непристойно активно відновлює свої ліцензії, які у нього позабирали ще за попередніх власників, знову ж таки викликає запитання, а що такого зробив Golden Derrick, щоб почати все вигравати?»

Попри низку журналістських розслідувань, Павло Фукс продовжує заперечувати будь-який стосунок до компанії Golden Derrick. Але якщо йому справді вдалось спершу отримати контроль над колишнім бізнесом оточення Януковича, а згодом ще й остаточно узаконити, то за рахунок чого це стало можливим? Відповідь якраз і може бути в тому, що він знайшов спільну мову з найвпливовішими українськими високопосадовцями.

Раніше «Схеми» вже фіксували його візити до Міністерства внутрішніх справ та Адміністрації президента. А тепер стали очевидцями його візиту до будівлі, де розташовується офіс народного депутата Ігоря Кононенка, якого називають куратором української енергетики. Ще й одночасно з візитом туди Олександра Грановського, якого в свою чергу вважають куратором судового та правоохоронного напрямків в оточенні президента. Що ж саме могло змусити зібратися цих трьох людей?

Із Грановським, але не з Кононенком?

Павло Фукс у коментарі «Схемам» спочатку зазначив, що не запам’ятав цієї зустрічі:

– Це було коли?

– 6 червня.

– Не пам’ятаю, якщо чесно.

​Згодом розповів, що міг приїжджати у спорткомплекс, який межує з офісною будівлею:

– Ви бачили, що я особисто там був?

– Так, ви особисто приїжджали.

– А може я був у спортзалі?

– Ні, ви заходили саме у той вхід, який веде до офісного приміщення пана Кононенка. Спортзал – це ліворуч.

– Ні-ні. Там же є вхід. Там є, по-моєму, прохід.

Утім, як зафіксували журналісти «Схем», кортеж бізнесмена Фукса заїжджав саме на закриту парковку поблизу бізнес-центру, а сам він заходив не у спортивний комплекс.

Чи зустрічався він у цій будівлі з Ігорем Кононенком?

«З Кононенком – ні. З Грановським міг зустрічатися. Там, у спортзалі. Там з іншого боку… не важливо. Але міг. І що?» – зазначив бізнесмен.

Одразу після розмови з Павлом Фуксом знімальна група «Схем» знову повернулась до того офісного комплексу. Журналісти зайшли до спортивного комплексу, щоб перевірити, запитати, чи можна звідти потрапити до офісного центру. Виявилось, що ні. Співробітники клубу показували на той вихід, у який заходили Кононенко, Грановський та Фукс.

Між тим, бізнесмен Павло Фукс – не єдиний візитер соратника Порошенка, який має інтереси в енергетичній сфері.

Феномен Кропачова

26 червня на парковці все того ж бізнес-центру поблизу автомобіля народного депутата Ігоря Кононенка знімальна група «Схем» помітила машину, якою користується бізнесмен Віталій Кропачов, а неподалік авто з його ж охороною.

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Через деякий час він залишив територію офісного приміщення.

Невдовзі звідти вийшов і сам Кононенко.

Віталій Кропачов – підприємець з донецького Чистякового, яке донедавна було Торезом. До Києва він переїхав після Революції гідності і відтоді виріс до бізнесмена національного рівня.

«До 2016 року про його існування навряд чи знали за межами Донецької області. Сам по собі факт, що людина без зовнішньої підтримки пристойно виросла з точки зору свого бізнесу за буквально два роки, звісно, дуже дивує. Це очевидно натякає на те, що підтримка є. А оскільки ми всі розуміємо, що Ігор Віталійович – це людина, яка якби курує енергетичну сферу, то всі погляди концентруються саме на ньому», – зазначає журналіст «Економічної правди» Дмитро Рясний.

​В українських ЗМІ неодноразово стверджувалось, що за останні роки Кропачов став контролювати роботу декількох вугільних шахт та вугільнозбагачувальних фабрик, які раніше входили до сфери впливу «сім’ї» президента-втікача Януковича. Зокрема, про це нещодавно розповідали журналісти програми «Наші гроші».



«Згідно з документами, він (Кропачов –​ ред.) почав заходити ще з 2016 року. От ми його побачили, що він почав офіційно щось скуповувати, почав з’являтися в реєстрах, тобто, він зацікавився вугільною галуззю. Спочатку це були вугільні фабрики, потім він зацікавився і шахтами. Він одразу казав, що не має жодного стосунку до цих шахт, незважаючи на те, що шахтарі казали, що саме він курує ці шахти, де раніше працювали люди Януковича», – розповідає журналістка Надія Бурдей.



Як Кропачов заробляє на державі? Та що може його пов’язувати із Кононенком?

Гра в домінування

Видобуваючи вугілля, шахти з орбіти Кропачова продають його державі, а саме електростанціям. Основним покупцем від держави виступає «Центренерго».



Профільні журналісти розповідають, що зараз між структурами Ріната Ахметова та Віталія Кропачова існує конкуренція за те, хто саме буде сюди продавати вугілля. І наразі гору бере саме відвідувач офісу Кононенка.

«ДТЕК не знає, що робити з цим вугіллям, у них із Кропачовим іде війна за те, хто буде постачати його на «Центренерго». Зараз Кропачов домінує, тому що у «Центренерго» вплив Кононенка дуже сильний», – зазначає шеф-редактор видання «БізнесЦензор» Сергій Головньов.

З огляду на те, що структура на три чверті державна, Центренерго очолює державний менеджмент, у якому – і люди з оточення Ігоря Кононенка. Наприклад, в наглядову раду входить його колишній помічник Олександр Візір.



Ба більше, сам Кропачов не приховує своїх планів купити державне «Центренерго», яке регулярно, але наразі безрезультативно виставляється на приватизацію. З молотка його має пустити Фонд державного майна. Тут теж є люди Кононенка – ще один його колишній парламентський помічник Володимир Державін, який наразі займає посаду заступника голови фонду.



Тож бізнесмену Кропачову і впливовому політику Кононенку, очевидно, є що обговорити. Хоча перший в одному з інтерв’ю і спростовував, що має якісь ділові стосунки з Кононенком.

«У мене немає стосунків із Кононенком. Просто немає», – наголошував він.



(Не)випадковість

Утім, зафіксована «Схемами» зустріч, навряд чи випадкова.



У телефонній розмові журналісти програми запитали Віталія Кропачова, що саме він робив у офісі впливового соратника президента Порошенка.

– Дивіться, я їжджу до «П’ятого елементу» дуже часто, тому я не розумію, з чого ви взяли, що я їжджу саме до нього.

– Ви просто не заходили у той вхід до «П’ятого елементу», а заходили через двері, які ведуть до офісного приміщення.

– Я не зустрічався з людиною, про яку ви говорите.

Водночас Карпачов категорично відмовився уточнити, з ким саме тоді провів зустріч на території бізнес-імперії президента і його соратника-партнера Кононенка:

– Якщо ви не зустрічались з паном Кононенком, тоді у нас питання, з ким саме ви там зустрічались?

– Ну, ще раз повторюю, це – моя особиста справа, з ким і де я зустрічаюсь. Ви ставите питання і намагаєтесь їх повторити кілька разів. Якщо ви мені 20 разів поставите запитання, я вам 20 разів і відповім. В моє особисте життя не треба втручатися, де і з ким я зустрічаюсь. Я – не депутат, я – не публічна особа, умовно кажучи. Я просто займаюсь бізнесом, сплачую податки і займаюсь тим, чим хочу. І зустрічаюсь, з ким хочу.

І ця зустріч – не остання, яку вдалося зафіксувати «Схемам», і яка має стосунок до сфери впливу першого заступника голови президентської фракції.

Між дружбою і бізнесом

6 червня «Схеми» також зафіксували заїзд двох ренджроверів на закриту територію бізнес-центру. Спочатку з цих автівок ніхто не вийшов. Натомість з третього позашляховика, який згодом теж заїхав сюди, вийшов чоловік, до якого з одного з перших двох автівок теж вийшла людина. Разом вони попрямували до будівлі, а згодом і залишили її теж разом.

Одним з них виявився колишній народний депутат та бізнесмен Анатолій Шкрібляк, який також має інтерес в енергетичному бізнесі.

Іншим був Сергій Міщенко. Із 2012 по 2014 рік він очолював Державну службу по боротьбі з економічною злочинністю МВС України, яким на той момент керував Віталій Захарченко, а у 2014 році Міщенка призначили на посаду директора координаційно-моніторингового департаменту Державної фіскальної служби України.

Сергій Міщенко приїжджав до цього бізнес-центру і напередодні. Схоже, між його родиною та родиною Кононенка дружні стосунки. Дружина Кононенка та донька Міщенка входять до президії Федерації боулінгу, очолюваної самим Ігорем Кононенком. Вони також разом беруть участь у спортивних змаганнях.

Бізнесмену Анатолію Шкрібляку, якого до Кононенка, схоже, привів Сергій Міщенко, є про що говорити у сфері енергетики, адже він контролює низку теплоенергоцентралей.

У столиці цей бізнесмен володіє Дарницькою ТЕЦ, яка обігріває частину Лівобережного Києва. Вона працює на вугіллі, а, отже, його треба десь купувати у великому обсязі.

«Якщо людина, яка володіє чотирма ТЕЦ в країні, котрі споживають багато вугілля, я думаю, їм було про що поговорити з Ігорем Кононенком. Відомий зв’язок Кононенка з Кропачовим, який контролює фактично більшість державних шахт в країні», – зазначає шеф-редактор видання «БізнесЦензор» Сергій Головньов.

«Схеми» зателефонували Анатолію Шкрібляку, але чоловік, який взяв слухавку, представився помічником бізнесмена. Пообіцяв повідомити свого керівника про дзвінок журналістів, щойно той повернеться з відпустки». Але більше з редакцією так ніхто і не зв’язався.



Недоступні

Щодо зустрічей у столичному бізнес-центрі «Схемам» не вдалося поспілкуватися і з Ігорем Кононенком. В кулуарах парламенту журналісти його не бачили. Натомість помітилиа, що Ігор Кононенко, як і Олександр Грановський, користується окремим виходом до сесійної зали, куди не має доступу преси.

Журналісти спробували зв’язатися із обранцями також телефоном, через смс та Facebook, однак до виходу сюжету у ефір відповіді так і не отримали.

Енергетичне тріо

Отже, лише протягом кількох днів «Схемам» вдалося зафіксувати, як до будівлі, де розташовується офіс близького товариша президента Ігоря Кононенка, приїжджали одразу три бізнесмени з інтересами в енергетичній сфері.

Перший – Віталій Кропачов, який за останні кілька років спромігся вирости з рівня донбаського бізнесмена до бізнесмена національного масштабу, успадкувавши контроль над активами Януковича та отримуючи сотні мільйонів гривень на державних тендерах.

Другий – Павло Фукс, який за останні кілька років перетворився з російського бізнесмена на українського і, як йдеться в низці журналістських розслідувань, шляхом перемог в українських судах отримав цінний актив: фірму з низкою ліцензій на розробку газових родовищ, яку за сумнівних обставин створювали під оточення Януковича до його втечі.

І останній – Анатолій Шкрібляк, якого, до офісу Кононенка, схоже, заводить наближена до нього людина. Маючи контроль і вплив над тепловими електростанціями Шкрібляк шукає вигідних тарифів, які встановлює державний регулятор, і потребує для своїх ТЕЦ великої кількості вугілля, яке можна купити, наприклад, у структур з орбіти того ж Віталія Кропачева, протеже Кононенка.

Водночас сам Ігор Кононенко – постійний гість Адміністрації президента, куди він потрапляє не через парадний вхід, а, наприклад, через ворота з тильного боку Адміністрації президента, як це зафіксували «Схеми».

Усі ці контакти не схожі на випадкові, і говорять радше на підтвердження тези, що саме Ігор Кононенко в оточенні президента курує одну з найбільш грошовитих сфер – сферу енергетики, – контролюючи державні органи влади, до компетенції яких належить ухвалення рішень, від яких цей бізнес залежить.